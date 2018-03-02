Ленинградский вокзал в Москве

Московский вокзал в Санкт-Петербурге и Ленинградский вокзал в Москве имеют одинаковую архитектуру. На Ленинградском вокзале Питер напоминает не только архитектура но и люди. Встречающиеся здесь пешеходы - это в основном сходящие с поездов питерцы, которые, несмотря на свою яркую внешность, очень быстро растворяются в привычной для Москвы монотонности и серости. При возвращении из Петербурга в Армению у меня оказались два свободных часа до вылета самолета, и я решил скоротать время фотосъемкой на привокзальной площади.

Մոսկվայի Լենինգրադյան կայարան. փետրվար, 2018թ.