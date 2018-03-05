Следственный комитет заплатил за медали более трех миллионов драмов

Ювелирный завод “ОАО “Гномон” до 30 апреля обязан поставить Следственному комитету 205 медалей и орденов. Договор о приобретении медалей, орденов и коробок к ним был заключен 28 февраля. Общая стоимость 9 видов медалей и орденов вместе с коробками составила 3 млн 428 тыс. драмов.

В частности, закуплено 25 медалей “За самоотверженность и храбрость” (общая стоимость 397 тыс. 500 драмов), 30 медалей “За сотрудничество” (339 тыс.драмов), 25 нагрудных значков “Лучший следователь” (282 тыс.500 драмов), 60 медалей “За безупречную службу” (678 тыс. драмов), 20 нагрудных значков “Почетный следователь” (618 тыс. драмов), 25 медалей “За заслуги” (282,500 драмов), 20 медалей “За верность” (318 тыс. драмов).

Для всех вышеперчисленных орденов и медалей были также закуплены коробки. Стоимость одной коробки составила 2500 драмов. За 205 коробок СК заплатил 512 тыс.500 драмов.