Давид Арутюнян о неизвестном дарителе: “В чем коррупционный риск раздачи подарков собственным сотрудникам?”

Министр юстиции РА Давид Арутюнян не видит коррупционные риски в том, что в канун Нового года сотрудники Министерства юстиции получили в подарок от неизвестных лиц колбасу и водку на 2,5 млн драмов. Согласно публикации Hetq.am, в Минюсте пояснили, что деньги на подарки не были потрачены из бюджета, но при этом имена дарителей не назвали.

“В чем коррупционный риск раздачи подарков собственным сотрудникам?” – спросил Давид Арутюнян.

В ответ на замечание о том, что осталось неизвестным, от кого общественные служащие получили подарки, Арутюнян сказал: “Подарки раздал я, а они поступили от частных лиц, и никаких коррупционных рисков в этом я не вижу”.

“Выходит, что сотрудники министерства могут получать подарки от неизвестных лиц на сумму 2 млн драмов?” – поинтересовались мы. “А вы посчитали, сколько человек получили подарки? Вот когда посчитаете, тогда поймете, что речь идет о незначительных подарках, посредством которых было проявлено внимание к сотрудникам”,- сказал Д.Арутюнян.

Министр отказался назвать имена неизвестных дарителей, “проявивших внимание” к сотрудникам Минюста.