В селе Арпи есть перспективы развития сельского туризма

Внедорожник с прилипшими к колесам комьями грязи ездит по разбитым дорогам села, создавая иллюзию авторалли Париж-Даккар. Водитель умело маневрирует на грязных сельских улицах. Мы находимся в селе Шахик. Красота покрытого толстым слоем льда озера Арпи пока недосягаема. Село находится к северо-западу от озера. Летом здесь невероятно красиво благодаря наличию растений, характерных для альпийской зоны.

Жизнь в Шахике обычно активизируется с наступлением теплой погоды. Грязь не позволяет свободно передвигаться по сельским улицам. Приезд незнакомых людей не остается незамеченным местными жителями. Пожилая женщина приглашает нас в дом, обещая угостить мацуном и свежеиспеченным хлебом.

Я беседую с шахикцами о перспективах развития у них туризма. Люди настроены скептически: “А туристы приедут к нам в такую грязь?” Потом поясняют: они слышали о развитии туризма, в селе есть свободные дома, которые можно предоставить гостям, однако мешают плохие дороги, отсутствие коммунальных удобств. “Мы не требуем заасфальтировать все улицы, но такое положение тоже никуда не годится. Здесь хорошо только зимой. С наступлением весны дороги покрываются грязью, а летом очень пыльно”,- сказал один из местных жителей.

Губернатор Ширака Артур Хачатрян настроен оптимистично. По его словам вопрос дорог можно решить с помощью щебня. Коммунальные удобства должны создать сами жители. Сколько бы ни говорили, что иностранные туристы нетребовательны, наличие деревянного туалета и отсутствие элементарной душевой не заставит остаться здесь больше двух дней не только иностранных, но даже местных туристов.



Артур Хачатрян

“В Ширакской области можно развивать как летний, так и зимний туризм,- уверен губернатор Артур Хачатрян. – Это очень важное обстоятельство, так как для туристической сферы Армении характерна подчеркнутая сезонность, когда в зимние месяцы туристический поток резко сокращается. Просто нам нужно научиться представлять свои преимущества и сильные стороны”.

Развитие соседних общин за счет потенциала национального парка “Озеро Арпи” является одним из приоритетных направлений программы развития туризма в области. При перечислении преимуществ региона подчеркивается наличие дикой природы, чистого горного воздуха, гостеприимство людей, отдаленность от городских населенных пунктов.

“Возьмем хотя бы село Шахик. Мы готовы решить вопрос дорог, но для развития сельского туризма жители сами должны создать в своих домах определенные минимальные условия. В селе нет магазина. Неплохо было бы подумать в этом направлении. Думаю, если начнут приезжать туристы и появится спрос, то решится и этот вопрос. Село имеет большой потенциал для развития сельского туризма”,- отметил губернатор.

В озере Арпи купаться запрещено, но ловить рыбу можно. Туристам будет интересно приехать в это и для того, чтобы понаблюдать за птицами. Артур Хачатрян выразил уверенность, что в плане развития зимнего туризма область имеет несколько бесспорных преимуществ: постоянное наличие зимой снега, максимальное количество солнечных дней, что смягчает фактор холода, удобный природный ландшафт для развития зимних видов спорта и т.д. Перечисленные факторы касаются всех населенных пунктов, расположенных по соседству с озером Арпи.

Село Шахик находится в 41 километре от областного центра Гюмри и в 3 километрах от Бердашена, считающегося центром укрупненной общины. Село негазифицировано, зимой в целях отопления используют кизяк. Одной из положительных сторон села являются горные источники холодной воды и чистый горный воздух. Умиротворенностью и тишиной, характерными для сел, которые описаны в произведениях писателя Гранта Матевосяна, можно наслаждаться и в Шахике. Для тех, кто мечтает хотя бы неделю пожить вдали от цивилизации и насладиться дарами природы, Шахик,пожалуй, самое удобное место.