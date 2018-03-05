В Ереване земля на детских игровых площадках насыщена тяжелыми металлами

Изучения, проведенные на детских игровых площадках столицы, показали, что в 26-ти из 29 образцов почвы содержание хрома превышало допустимые нормы. По словам председателя общественной организации “Центр общественного оповещения и мониторинга” Мари Чакрян, экспертиза показала, что детские игровые площадки и соседние с ними территории насыщены тяжелыми металлами.

Общественная организация продолжает изучение столичных детских игровых площадок. К выявленным ранее проблемам прибавились новые. На первом этапе выяснилось, что установленные на детских площадках аттракционы, мягко говоря, небезопасны для жизни и здоровья детей.

Организация передала в лабораторию Центра экологоноосферных исследований Академии наук 26 образцов почвы с дворовых игровых площадок и песочниц.

Было исследовано наличие 10 тяжелых металлов (хром, ванадий, цинк, арсений, молибден, медь, никель, свинец, кадмий и ртуть).

Полученные данные сравнили с принятым правительством в 2005 г. “Порядком оценки воздействия на земельные ресурсы вследствие экономической деятельности”.

В 26 из 29 экземпляров почвы наличие хрома превышало установленные нормы.

В 8-ми из 29 исследованных образцов, взятых с детских игровых площадок в Нор Норке, Канакер-Зейтуне, Арабкире, Эребуни, Нубарашене, Шенгавите и Кентроне, было обнаруженая высокая концентрация свинца.

Согласно международным стандартам, безопасной нормы свинца не существует. Свинец проникает в организм человека через пищевод, дыхательные пути, кожу. Загрязненная свинцом земля считается источником непосредственного проникновения этого металла в организм человека и в частности детей. Свинец опасен тем, что постепенно накапливается в организме и время от времени может попадать в кровь, вызывая определенные заболевания. Отравление свинцом вызывает агрессивность, рассеянность, гиперактивность, изменения в поведении, снижение слуха.

По оценке экспертов общественной организации “Армянские женщины во имя здоровья и здоровой окружающей среды”, к свинцу наиболее чувствительны дети дошкольного возраста.

Единственная игровая площадка, в которой превышение нормы не было обнаружено, находится в Норк-Мараше. Но поскольку соседняя с ней территория считается зоной воздействия, то можно утверждать, что данная детская площадка не может быть безопасной.

Вне государственного контроля

Учитывая данные первого этапа программы, которые касались технического состояния аттракционов на детских игровых площадках, Мари Чакрян обратилась в полицию с запросом о том, сколько несчастных случаев было зарегистрировано в 2014-2017 гг. Оказалось, что в указанный период в Ереване был зарегистрирован один несчастный случай со смертельным исходом. Уголовное дело по данному факту было прекращено, привлеченных к ответственности лиц нет.

Центр общественного оповещения и мониторинга направил запрос министру здравоохранения Левону Алтуняну с целью выяснить, какие санитарные нормы действуют для детских площадок, расположенных на дворовых территориях, контолирует ли Минздрав санитарное состояние этих площадок, берутся ли оттуда образцы почвы и песка.

Руководитель инспекции по здравоохранению МЗ Гоар Панаджян сообщила, что в соответствии с санитарным законодательством контроль за санитарным состоянием дворовых детских площадок не входит в компетенцию инспекционного органа.

Предмет исследования находится в поле зрения и ереванского центра “Орхус”. Координатор центра Сильва Айвазян направила записку мэру Еревана Тарону Маркаряну с просьбой уточнить, обязана ли мэрия проводить ремонт детских игровых площадок, проверять состояние почвы, качество используемых материалов.

В ответной записке мэрия сообщила, что построенные во дворах детские игровые площадки находятся на балансе мэрии, они ремонтируются мэрией при участии руководителей окружных муниципалитетов и кондоминиумов. Мэрия также заверила, что при строительстве или ремонте детских площадок учитываются вопросы безопасности детей, а строительство и проектирование осуществляют имеющие лицензию специализированные организации.