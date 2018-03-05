В случае неприсоединения к единой электронной системе гюмрийских стоматологов могут лишить лицензии

5 марта гюмрийские стоматологи провели акцию протеста перед зданием администрации Ширакской области, требуя встречи с губернатором Артуром Хачатряном. Поскольку губернатор отсутствовал, с участниками акции встретилсся его заместитель Арутюн Аршакян и начальник управления по здравоохранению и социальному обеспечению области Месроп Бзнуни.

6 марта 2018 г. в силу вступает решение правительства от 24 августа 2017 г. “О внесении дополнений в решение правительства РА от 29 июня 2002 г.”. Основываясь на этом решении, аппарат Министерства здравоохранения РА направил организациям, оказывающим лицензированную медицинскую помощь, а также лицам, осуществляющим аптечную деятельность, записку с графиком, в котором был указан конечный срок выполнения минимальных требований внедрения системы электронного здравоохранения.

После ознакомления с этими требованиями более 70 стоматологов Ширакской области 4 марта созвали внеочередное заседание для обсуждения связанных с этим решением спорных вопросов и основных упущений, которые, по их мнению, не вытекают из интересов организации здравоохранения. Участники встречи заявили, что пока не будут проведены обсуждения на местах, они не намерены присоединиться к единой системе, поскольку инициаторы ее внедрения не проинформированы о высказанных жалобах и предложениях.

Гюмрийских стоматологов возмутило то обстоятельство, что вместе с запиской ЗАО “Национальный оператор электронного здравоохранения”, посредством которой было получено решение правительства о присоединении к электронной системе, им поступили угрозы о том, что в случае неприсоединения к системе они лишатся лицензии.

Стоматологи выяснили, что речь идет о некоей неизвестной организации, данные о которой отсутствуют. Указаны лишь названия нескольких международных структур. Кстати, согласно решению правительства от 20 июля 2017 г., в соответствии с договором о передаче системы электронного здравоохранения в концессионное управление, которое было заключено между правительством РА и ЗАО “Национальный оператор электронного здравоохранения” 1 сентября 2017 г., за пользование электронной системой стоматологические клиники должны ежемесячно вносить плату от 7000 до 20000 драмов в зависимости от количества посещений.

“Для стоматологических клиник, работающих в области с высоким показателем бедности, это дополнительное финансовое бремя. По принятому решению нам придется нести дополнительные расходы, привлечь дополнительную рабочую силу, что приведет к повышению цен на оказываемые услуги,- сказал на встрече в областной администрации стоматолог Ованнес Мелконян. – За каждый визит мы должны будем платить 30 драмов, то есть если раньше консультация проводилась бесплатно, то сейчас ее надо будет оформлять как визит и вносить плату. В случае 200 визитов в месяц мы должны будем заплатить 7000 драмов, в случае 500 визитов – 20 тысяч драмов. Мы подсчитали все расходы. В год системе “Армед” нам придется платить 600 тысяч драмов, а вместе со всеми расходами это составит 1-1,5 млн драмов дополнительных расходов для клиники, что приведет к росту цен”.

Спорным является и обслуживание пациентов в субботние и воскресные дни, когда система не будет работать. Также стоматологи не смогут обслужить больных, у которых зуб заболит ночью. Проблемы возникнут и с лицами, которые в силу религиозных убеждений отказались от получения ID и социальных карт. Разумеется, найдутся люди, которые категорически откажутся от размещения в электронной системе данных о своем здоровье. Стоматологи Ширакской области требуют пересмотреть ряд пунктов решения и учесть их предложения, а также организовать обсуждение с участием местных специалистов.