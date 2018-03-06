Капанский ГОК не предоствляет информацию о несчастном случае

Капанский горнообогатительный комбинат не предоставляет информацию о произошедшем 2 марта несчастном случае в подземном руднике.

Отдел связей с общественностью и социальной политики ЗАО “Капанский ГОК” в ответ на наш запрос сообщил: “Работы по установлению причин и обстоятельств произошедшего продолжаются. До выяснения всех обстоятельств мы воздерживаемся от публикации каких-либо данных”.

За последние пять лет это второй произошедший на комбинате несчастный случай со смертельным исходом. Предыдущий произошел в 2014 г.

Компания также не сообщила, какие нарушения правил безопасности были допущены, привлечен ли к ответственности кто-нибудь из работников за эти нарушения.

Как известно, 2 марта в 02.12 в МЧС поступило сообщение о том, что в подземном руднике Капанского ГОК пострадали люди. На месте происшествия спасатели обнаружили 24-летнего водителя грузовика Артура Мартиросяна, который был без сознания. В дальнейшем выяснилось, что Мартиросян был мертв. Пострадали еще два человека – водитель грузовика Погос Алексанян и горный мастер Каро Карапетян. У них было диагностировано экзогенное отравление. Оба пострадавших были доставлены в реанимационное отделение капанского медцентра, откуда выписались через день.

Добавим, что в следственном управлении полиции Капана возбуждено уголовное дело по факту гибели Артура Мартиросяна вследствие нарушения правил безопасности в ходе выполнения горных работ.

В случае подтверждения обвинения виновному грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение десяти лет, либо с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение максимум трех лет.