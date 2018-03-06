“Суперпремьерская единоличная система”: парламент обсуждает структуру правительства

На внеочередном заседании Национального Собрания обсуждается представленный правительством пакет законопроектов, в том числе “О структуре и деятельности правительства”. Одно из предлагаемых кабмином изменений состоит в том, что заседания правительства будут проходить при закрытых дверях, и лишь обсуждение некоторых вопросов по решению премьер-министра может проходить в открытом режиме. Именно этого пункта и коснулись многие депутаты.

Член фракции “Выход” Лена Назарян, обращаясь к основному докладчику по проекту закона, министру юстиции Давиду Арутюняну, поинтересовалась, является ли публикация повестки заседаний продолжением действующей практики или это правовое требование. Арутюнян отметил, что регулирование – это правовое требование. И добавил: “Во время обсуждения в парламентской комиссии со стороны депутатов прозвучало предложение: во избежание разночтений публиковать не перечень, а проекты”.

Другого депутат фракции “Выход”, Мане Тандилян, интересовало, какую цель преследует решение проводить заседания за закрытыми дверями. При этом Тандилян попросила не ссылаться на необходимость обеспечения дискуссии.

“Если следовать этой логике, то тогда и заседания парламента нужно проводить в закрытом режиме”,- отметила депутат.

“Вынужден отметить, что между законодательным и исполнительным органами имеются существенные различия”,- ответил Давид Арутюнян. “Это отход от демократии”,- парировала Мане Тандилян.

Ее коллега по фракции “Выход” Геворк Горгисян заметил, что министр не может высказать свою позицию без разрешения главы правительства, отметив, что с учетом географического положения Армении отдельные должностные лица должны высказывать свою позицию по некоторым вопросам без разрешения премьера. “Если министр высказывает противоположное мнение, то он обязан подать в отставку”,- сказал Давид Арутюнян, подчеркнув, что в отличие от парламента в исполнительной власти действует принцип коллективной ответственности.

Еще один депутат фракции “Выход” Арарат Мирзоян высказал мнение о том, что этими изменениями “внедряется суперпремьерская единоличная система”.

“Принято решение проводить заседания в закрытом режиме. Руководитель аппарата Национального Собрания может участвовать в заседании правительства, а депутат – нет. Министр не может предоставить данные без разрешения премьера. Может, министр и на вопрос не сможет ответить без разрешения премьера? Они будут всего лишь солдатиками премьера”,- сказал А.Мирзоян.

Давид Арутюнян возразил: неправильно говорить о суперпремьерстве, “это всего лишь большая ответственность”.

Депутат фракции Республиканской партии Маргарит Есаян поинтересовалась, как будут регулироваться отношения премьер-министра и вице-премьера с прессой.

Министр юстиции ответил, что это будет зависеть от дальнейших решений: если премьер и вице-премьер решат, что должен быть пресс-секретарь, то так и будет.