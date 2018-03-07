Молоко с золотистым стафилококком, кишечной палочкой, растительным маслом и высоким содержанием МАФАМ

Hetq.am передал на лабораторное исследование 13 образцов молока, в пяти из которых были обнаружены кишечная палочка, золотистый стафилококк, растительное масло и высокое содержание МАФАМ.

Экспертиза была проведена совместно с Государственной службой безопасности пищевых продуктов (ГСБПП).

На этот раз Hetq.am закупил образцы молока в магазинах, а ГСБПП взяла пробы в производственных цехах.

!!! На момент появления публикации прошедшие экспертизу партии молока уже отсутствует в магазинах, так как срок хранения этого продукта составляет 3-5 дней․



Молоко – продукт широкого потребления, поэтому его качество имеет ряд правовых регулирований.

В частности, в молоке не должно быть растительного масла, использование которого преследует цель сэкономить средства и получить большую прибыль.

Качество молока регулируется соответствующими решениями правительства, законом и техническими регламентами.

Кроме того, молоко представляет собой продукт с высоким уровнем риска, поэтому в его маркировке очень важно наличие знака Евразийского соответствия EAC (Eurasian Conformity), который констатирует прохождение продуктом всех этапов евразийского соответствия.

Данный знак обязателен для реализации товара на рынках Евразийского экономического союза.

Закупленные Hetq.am образцы молока прошли экспертизу в лаборатории “Стандарт диалог” 23 февраля 2018 г.

ГСБПП взяла образцы в производственных цехах на несколько дней раньше. Экспертиза проводилась в ГНКО “Республиканский центр ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг”.

Исследование было проведено в соответствии с нормативными документами.

ОБРАЗЕЦ N1

Под первым номером экспертизу прошло пастеризованное молоко “Марианна” компании “Дустр Марианна” (срок хранения 23.02.18-27.02.18). В состав продукта входит нормализованное коровье молоко с жирностью 3,2 %. На упаковке имеется знак соответствия ЕАС.

В результате лабораторного исследования выяснилось, что пастеризованное молоко “Марианна” соответствует установленным нормам и пригодно к употреблению в пищу.

По результатам экспертизы ГСБПП данный продукт (дата производства 20.02.18 ) имел несоответствие только по части содержания жира (этот показатель Hetq.am не проверял), которое составило 2,4%, что на 0,8% ниже указанного на упаковке показателя. Это нарушение закона РА “О безопасности пищевой продукции”, следовательно данный продукт считается сфальсифицированным.

ОБРАЗЕЦ N2

Пастеризованное молоко компании “Биокат” (23.02.18-26.02.18), согласно маркировке, является на 100% натуральным, жирность составляет 3,5 %. Продукт имеет знак армянского стандарта, но знак EAC отсутствует.

В результате экспертизы стало ясно, что в молоке компании “Биокат” обнаружена кишечная палочка, что свидетельствует о нарушении санитарно-гигиенических норм в производственном процессе.

Исходя из этого, можно утверждать, что продукт не соответствует установленным нормам и считается непригодным к употреблению в пищу.

Экспертиза, проведенная ГСБПП, также выявила несоответствие данного образца (20.02.18 ) установленным нормам, что обусловлено обнаружением в нем кишечной палочки и превышением допустимого содержания МАФАМ (Мезофильные Аэробные и Факультативно Анаэробные Микроорганизмы) в 1,6 раза.

ОБРАЗЕЦ N3

Пастеризованное молоко компании “Чанах” (23.02.18-27.02.18), согласно маркировке, имеет в своем составе нормализованное коровье молоко 3,2% жирности. Продукт имеет знак соответствия EAC.

По результатам экспертизы, молоко “Чанах” соответствует установленным нормам и пригодно к употреблению в пищу.

Аналогичный результат получен и в результате лабораторного исследования образца ГСБПП (20.02.18).

ОБРАЗЕЦ N4

Под четвертным номером экспертизу прошло пастеризованное молоко компании “Тамара” (производство 23.02.18-28.02.18).

Согласно маркировке, данный продукт представляент собой нормализованное коровье молоко, жирность составляет 3,2%. Имеются знаки соответствия ЕАС и ISO 9001:2008.

По результатам лабораторноого исследование молоко “Тамара” соответствует установленным нормам и пригодно к употреблению в пищу.

Экспертиза образца ГСБПП (21.02.18) также показала его соответствие установленным нормам.

ОБРАЗЕЦ N5

Молоко компании “Бонилат” (23.02.18-28.02.18), согласно указанному на упаковке составу, содержит нормализованное коровье молоко и на 100% натурально. Жирность составляет 3,6%.

Продукт имеет знак ЕАС.

В результате экспертизы было установлено, что молоко “Бонилат” соответствует установленным требованиям и пригодно к употреблению в пищу.

Соответствие нормам показало и лабораторное исследование образца ГСБПП (21.02.18).

ОБРАЗЕЦ N6

Под шестым номером на экспертизу было представлено пастеризованное молоко “Апаран” компании “Апаран Групп” (22.02.18-26.02.18).

Согласно маркировке, продукт содержит нормализованное коровье молоко 3,2% жирности. Знак соответствия ЕАС отсутствовал, что является нарушением. Кроме того, на продукте были указаны два срока хранения: 22-26 февраля (на бутылке) и надпись “Хранить в течение 10 дней при температуре 2-6 0 С” (в маркировке).

Это тоже нарушение технического регламента и закона РА “О безопасности пищевых продуктов”.

“Наслаждайтесь натуральной молочной продукцией”, – призывает производитель, но при этом экспертиза выявила наличие в данном продукте кишечной палочки. Более того, содержание МАФАМ превышало допустимую норму в 20 раз.

С учетом вышеперечисленного молоко “Апаран” не может соответствовать установленным нормам и непригодно к употреблению в пищу.

Согласно экспертизе образца ГСБПП (21.02.18 ), в нем выявлено нарушение по части содержания жира – 4,9%, что на 0,7% превышает указанные на упаковке 3,2%.

Исходя из этого, данный образец можно считать сфальсифицированным.

ОБРАЗЕЦ N7

Пастеризованное молоко “Марила” компании “Дары Сюника” (22.02.18-25.02.18), согласно маркировке, содержит нормализованное коровье молоко, жирность составляет 2,5%. Продукт имеет знак соответствия ЕАС.

В результате экспертизы выяснилось, что молоко “Марила” соответствует установленным нормам и пригодно к употреблению в пищу.

Аналогичное заключение получено по образцу ГСБПП (21.02.18 ).

ОБРАЗЕЦ N8

В состав пастеризованного молока “Ани продукт” компании “Тамара и Ани” (21.02.18-25.02.18) входит нормализованное коровье молоко 3,2% жирности.

Продукт имеет знаки соответствия ISO 2200:2005 и EAC. По результатам лабораторного исследования, в образце молока “Ани продукт” было выявлено наличие растительного масла, о чем в маркировке ничего не сказано.

Следовательно, данный продукт не соответствует установленным нормам, поэтому считается сфальсифицированным.

В результате экспертизы, проведенной ГСБПП, в образце с той же датой производства (21.02.18) растительное масло не было обнаружено, следовательно этот образец соответствует установленным нормам.

* Хроматограмму растительного масла, полученную в результате экспертизы образцов Hetq.am см.здесь

Заместитель директора по производственной линии компании “Тамара и Ани” Тигран Шалджян в беседе с нами отметил, что не верит обоим результатам. Шалджян заверил, что их компания не использует растительное масло: “Говорю об этом со стопроцентной уверенностью: если мы используем растительное масло, то сообщаем об этом на упаковке. Растительное масло не используется и в других молочных продуктах, будь то пастеризованное молоко, мацони, сметана или творог”.

Отметим, что один замороженный образец данного продукта все еще находится на хранении и при необходимости может быть отправлен на экспертизу в референс-лабораторию другой страны. Об этом мы поставили в известность и Т.Шалджяна.

ОБРАЗЕЦ N9

Под девятым номером на экспертизу было представлено пастеризованное молоко “Аштарак кат” (20.02.18-24.02.18). В состав данного продукта входит нормализованное коровье молоко, жирность составляет 3,2%.

Молоко “Аштарак кат” имеет знак соответствия ЕАС.

Лабораторное исследование показало, что продукт соответствует установленным нормам и пригодно к употреблению в пищу.

По данным экспертизы образца (ГСБПП 21.02.18), нарушение выявлено только по части содержания жира – 2,9%, что на 3,2% меньше указанного показателя.

Несмотря на небольшое отклонение, данный образец по закону считается сфальсифицированным.

ОБРАЗЕЦ N10

Пастеризованное молоко “Арзни Кат” (23.02.18-27.02.18) имеет в своем составе натуральное нормализованное молоко 3,2% жирности.

Продукт имеет знак соответствия ЕАС. В результате лабораторного исследования в данном образце была выявленая кишечная палочка, что свидетельствует о нарушении санитарно-гигиенических норм в производственном процессе, а также золотистый стафилококк, являющийся патогенным микроорганизмом, который попадает в молоко от больной маститом коровы.

Кроме того, содержание МАФАМ в образце “Арзни кат” превышает допустимую норму в 15 раз.

Таким образом, образец “Арзни кат” не соответствует установленным нормам и непригоден к употреблению в пищу.

По данным экспертизы образца ГСБПП (производство 21.02.18) он соответствует установленным нормам и пригоден к употреблению в пищу.

ОБРАЗЕЦ N11

Пастеризованное молоко “Бандиван кат” (23.02.18-27.02.18) содержит натуральное пастеризованное коровье молоко, жирность составляет 3,6%.

Продукт имеет знак соответствия ЕАС. На бутылке написано: 100% натуральное молоко.

Экспертиза показала, что молоко “Бандиван” соответствует установленным нормам и пригодно к употреблению в пищу.

Лабораторное исследование образца ГСБПП (23.02.18) выявило в нем отклонение только по части содержания жира: он составлял 4% вместо указанных 3,6%.

Несмотря на незначительное отклонение, этот образец также можно считать сфальсифицированным.

ОБРАЗЕЦ N12

Под этим номером лабораторное исследование прошло пастеризованное молоко компании “Мер Еркир” (“Наша Страна”). Дата изготовления - 23.02.18, срок хранения 5 дней.

Согласно маркировке, данный продукт содержит натуральное коровье молоко, жирность составляет 3,5-4,5 %, имеется знак соответствия ЕАС.

В результате экспертизы оказалось, что молоко “Мер Еркир” соответствует установленным нормам и пригодно к употреблению в пищу.

Аналогичный результат показало лабораторное исследование образца, представленного ГСБПП (23.02.18).

ОБРАЗЕЦ N13

Натуральное пастеризованное молоко компании “Мульти Агро”, входящей в концерн “Мульти групп” (22.02.18-26.02.18) имеет в своем составе нормализованное молоко, сухое молоко. Жирность продукта составляет 2,5%. На упаковке отсутствует знак ЕАС, что является нарушением.

Лабораторное исследование показало, что в образце молока “Мульти групп” содержится кишечная палочка, поэтому оно не соответствует установленным нормам и непригодно к употреблению в пищу.

Государственная служба безопасности продуктов питания не исследовала молоко данной торговой марки. Вместого этого на экспертизу было представлено молоко “Игит”, в котором отклонение касалось опять-таки содержания жира, которое было на 5,4% больше указанных 3,2%. Это тоже является нарушением закона РА “О безопасности пищевых продуктов”, поэтому данный продукт можно считать сфальсифицированным.

При обобщении результатов лабораторных исследований следует учитывать то обстоятельство, что ГСБПП начала проводить экспертизу на несколько дней раньше Hetq.am, и производители могли быть осведомлены о проводимых исследованиях.

Подводя итоги, стоит учитывать, что образцы молока, закупленные Hetq.am, были произведены после или в день взятия проб ГСБПП.

Соответственно, производители могли знать о предстоящей экспертизе.

Таким образом, восемь из 13 исследованных образцов Hetq.am (NN1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12) соответствовали установленным нормам. Нарушения были обнаружены в пяти образцах (NN 2, 6, 8, 10, 13).

Государственная служба безопасности пищевых продуктов не пожелала опубликовать результаты своих лабораторных исследований. Нам же были предоставлены протоколы лишь по шести из 13 образцов.

С результатами лабораторной экспертизы Hetq.am можете ознакомиться здесь.

Фото: Саро Багдасарян