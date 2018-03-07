Пашинян утверждает, что депутат-республиканец Ашот Арсенян отсутствовал, но проголосовал

На внеочередном заседании Национального Собрания на голосование был представлен ряд законопроектов. Во втором чтении и полностью были приняты проекты законов “Об общественном совете” и “О формировании Совета безопасности”. Законодательная инициатива “О государственных наградах и почетных званиях” была принята в первом чтении.

Во время голосования в первом чтении по законопроекту “О референдуме” в парламенте начались дебаты. Поскольку закон конституционный, для его принятия требовалось 3/5 голосов. В итоге за проект проголосовали 64 депутата, против – 33.

Руководитель оппозиционной фракции “Выход” Никол Пашинян заявил, что в последних рядах есть отсутствующие депутаты фракции Республиканской партии, однако электронное табло показало, что они тоже участвовали в голосовании. Пашинян взял в секретариате картину голосования и заявил, что депутат-республиканец Ашот Арсенян отсутствовал на заседании, однако против его имени зарегистрирован результат голосования.

Спикер Национального Собрания Ара Баблоян пояснил, что после голосования депутаты вышли из зала, а потому Пашинян не может утверждать, находился Арсенян в момент голосования в зале или нет. Лидер “Выхода” предложил восстановить видеозапись заседания, чтобы убедиться в отсутствии Арсеняна, однако спикер не согласился.

В ответ Пашинян заявил: “Основная проблема нашей страны в том, что первые лица государства, глядя нам в глаза, выдают ложь за истину”.

Переголосование по данному законопроекту не состоялось.

Далее на голосование был поставлен проект закона “О структуре и деятельности правительства”, который был принят 63 голосами “за” и 32 голосами “против”.

Во втором чтении и полностью был принят проект закона “О помиловании. “За” проголосовали 63 депутата, “против” – 31 депутат.