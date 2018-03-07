Депутат-республиканец Мурад Мурадян зарегистрировал отсутствовавшего на заседании Седрака Сарояна

До начала внеочередного заседания Национального Собрания Hetq.am заметил, как спешивший в зал заседаний Мурад Мурадян сперва зарегистрировал отсутствовавшего коллегу по фракции Седрака Сарояна, а затем зарегистрировался сам. Депутат, по всей видимости, думал, что Сароян не придет на голосование и всячески пытался скрыть его отсутствие. Дело в том, что по регламенту Национального Собрания, если депутат зарегистрировался и не принял участие в голосование, он не считается отсутствующим. Однако сразу после начала заседания Сароян зашел в зал заседаний парламента.

Напомним, что, согласно закону-регламенту НС, депутат регистрируется лично, регистрация равноценна голосованию. Во время предыдущей сессии мы также зафиксировали, как Мурадян голосует за Сарояна.