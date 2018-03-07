Среда, 07 марта
Օбщество

Депутат-республиканец Мурад Мурадян зарегистрировал отсутствовавшего на заседании Седрака Сарояна



До начала внеочередного заседания Национального Собрания Hetq.am заметил, как спешивший в зал заседаний Мурад Мурадян сперва зарегистрировал отсутствовавшего коллегу по фракции Седрака Сарояна, а затем зарегистрировался сам. Депутат, по всей видимости, думал, что Сароян не придет на голосование и всячески пытался скрыть его отсутствие. Дело в том, что по регламенту Национального Собрания, если депутат зарегистрировался и не принял участие в голосование, он не считается отсутствующим. Однако сразу после начала заседания Сароян зашел в зал заседаний парламента.

Напомним, что, согласно закону-регламенту НС, депутат регистрируется лично, регистрация равноценна голосованию. Во время предыдущей сессии мы также зафиксировали, как Мурадян голосует за Сарояна.

 


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 