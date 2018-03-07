Арег: история одной борьбы

Ануш Маргарян

Нажимаю на кнопку видеовызова, и на экране мобильного телефона сразу появляются мои герои – Анна и ее 4-летний сын Арег, потерявший из-за химиотерапии свои красивые волосы.

12 сентября 2017 г. в детском медицинском центре “Арабкир” были проведены обследования, после которых родителям сообщили, что у их сына нейробластома. Все началось внезапно, в августе 2017-го. Во время отдыха на море у ребенка поднялась температура, он начал потеть, а потом не смог ходить. Из аэропорта Арег сразу оказался в больнице.

В Армении врачи заявили: торопитесь, у вас мало времени, нужно срочно начинать лечение.

Родители Арега люди сильные. Отец, Арменак, с детства привык бороться с жизненными трудностями. В семилетнем возрасте он потерял зрение, но, несмотря на это, учился в обычной школе, поступил в институт, получил специальность юриста. Потом создал семью, стал одним из основателей армянского стартапа HelloSim, вызывая у всех восхищение своей эрудицией и стремлениями.

18 сентября Анна и Арменак привезли мальчика в больницу “Униклиник” в немецком городе Кёльн, где находится центр по изучению нейробластомы под руководством профессора Бертольда. Здесь разработаны протоколы лечения этого вида рака. В больницу семья приехала вечером. Везде царила тишина, и казалось, что надеяться на помощь не следует. Между тем организм ребенка был обезвожен, и ему срочно требовалась медицинская помощь. Неожиданно дверь открылась, и дежурный врач начал давать указания сотрудникам. При этом от родителей потребовали внести предоплату, поскольку Арег приехал из-за границы и не имел медицинской страховки.

С этого дня немецкие врачи начали проводить обследования, потом был составлен план лечения, который включал несколько этапов химиотерапии, трансплантацию костного мозга и т.д. Однако основная трудность для семьи заключалась в изыскании финансов.

“Мы привыкли говорить, что самое дорогое – это человеческая жизнь. Но когда врачи называют цифры – полмиллиона евро для химиотерапии, иммуннотерапии, ты уже не знаешь, что продать - дом, машину, чтобы спасти своего ребенка. Но хотя бы видишь, что они делают все, чтобы спасти ребенка. Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, уже есть большой прогресс. Лечащий врач, профессор Торстен Зимон, который руководит отделением, видит положительные и обнадеживающие подвижки. К сожалению, в Армении при получении курса химиотерапии больных не обспечивают даже самыми необходимыми препаратами. А больничные условия и отношение врачей нельзя даже сравнивать. В Кёльне делается все возможное и невозможное, чтобы атмосфера в отделении была положительной, чтобы ребенок, приходя на очередной сеанс химиотерапии, говорил: “Ур-р-ра! Идет в мою любимую больницу”. И хотя каждый родитель отдал бы все, чтобы необходимости в этом не было, тем не менее большое облегчение видеть, что твой ребенок не ассоциирует больницу с болью, с местом, где ему делают больно. Он идет туда, как в детский сад, где есть игровая комната, играющая с ним и другими детьми любимая Беата, а также очень любимые, доброжелательные и профессиональные медсестры и врачи”,- говорит Анна.

Очередной счет на 100 тысяч евро, которые необходимо заплатить до 15 марта для проведения последнего курса химиотерапии и трансплантации костного мозга, был получен вчера. Сейчас родители пытаются через Интернет собрать эту сумму, найти фонды.

Нужно отметить, что с начала лечения с помощью тысяч добрых людей семья уже заплатила 90 тысяч евро. Один немецкий фонд перечислил около 35 тысяч евро, благодаря чему ребенок прошел шесть этапов химиотерапии, перенес операцию по удалению опухоли и пораженных лимфоузлов.

Пока родители заняты изысканием суммы, Арег с нетерпением ждет 10 марта, чтобы отпраздновать свой четвертый день рождения. Он также готовится к Пасхе, красит яйца, собирает свой любимый лего и мечтает поправиться и вернуться в Армению, так как очень соскучился по дому и сестренке.

Для помощи Арегу открыто несколько расчетных счетов.

Для онлайн-перечислений:

https://www.youcaring.com/aregkhachatryan-957490

Для банковских переводов: Анна Бабаджанян, HSBC

AMD 217001243302001

USD 217001243302101

EUR 217001243302102

Для переводов АРКА: 5571150500002945 А.Хачатрян