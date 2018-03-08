Беднеющая Армения

“В той Армении, к которой мы стремимся, не будет бедных, привилегированных... В Армении не должно быть людей, не застрахованных от жизненных опасностей и бедности… Мы сделаем все возможное, чтобы в Армении безработица и бедность были окончательно преодолены…”

Это выдержка из предвыборной программы Сержа Саргсяна, баллотировавшегося на пост президента в 2008 г. Тогда он участвовал в выборах под девизом “Вперед, Армения!”

Согласно официальной статистике, в 2007 г. уровень бедности в Армении составлял 26,4%, или 950 тысяч человек (по официальным данным, численность насления РА составляла 3.230.000 человек).

Уже в 2008 г., в период правления Сержа Саргсяна, уровень бедности достиг 27,6%. В последующие годы рост этого показателя продолжался, и 2012-й год Армения закрыла с уровнем бедности 32,4%.

В конце 2012 г. Серж Саргсян вновь был выдвинут кандидатом на пост президента РА. На этот раз участие в выборах проходило под девизом “К обеспеченной Армении”. В своей предвыборной программе преодоления бедности Саргсян отметил: “Нам необходимо устранить причины, порождающие бедность. Каждая семья посредством работы должна обеспечить благоустроенный быт, а семья, оказавшаяся в тяжелой жизненной ситуации, чувствовать реальную поддержку и помощь государства”.

В 2013г., по официальным данным, в Армении бедным было 32% населения, то есть каждый третий житель. В последующие годы ситуация не претерпела существенных изменений.

По данным 2016 г. число бедных в нашей стране достигло 29,4%. Это значит, что в Армении бедствуют 880 тысяч человек (по положению на 1 января 2016 г. численность постоянного населения РА составляла 2.998.600 человек).

Поскольку данные 2017 г. не обобщены, то сосредоточимся на результатах 2008-2016 гг.

В 2008 г. бедными считались лица (речь идет о совершеннолетних), месячное потребление которых было ниже 29.903 драмов. В 2016 г. этот показатель составлял 40.867 драмов.

Ширак был и остается самой бедной областью

В Армении и в 2008-ом, и в 2016 году самой бедной областью был Ширак (42,4% в 2008 г. и 45,5% в 2016 г.). С другой стороны, если в 2008-ом самый низкий уровень бедности был зарегистрирован в Ереване (20,1%), то в 2016-ом самая благориятная ситуация была в Арагацотнской области (15,7%).

В сельских районах уровень бедности был выше, чем в городах.

“Бедность – это болезнь”

Председатель действующей в Гюмри общественной организации “Центр “Ширак” Ваан Тумасян утверждает, что бедность – это болезнь. Человек, который мирится с бедностью, воспринимает таким и весь мир.

Основанная в 2006 году организация до сих пор реализует программу “Гюмри без домиков”. По словам Тумасяна, когда в конце 1990-х он начал посещать домики-вагончики, то не представлял масштабы бедности.

В настоящее время в Гюмри 2300 времянок, 500 из них пустуют: жильцы либо уехали из страны, либо переехали в новые квартиры, а опустевшие домики не снесли. Владельцы 400-500 домиков не хотят их покидать, так как обжились, создали небольшие сады и на снос они не согласятся. Получается, что жильем нужно обеспечить 1200-1300 семей.

Руководитель “Центра “Ширак” считает, что 30 лет – немалый срок для восстановления пострадавшего от землетрясения региона. Тумасян провел параллели с европейскими странами, которые после войны очень быстро вернулись к прежнему ритму жизни, а при виде домиков в Гюмри складывается впечатление, что бедствие произошло вчера. Ваан Тумасян рассказал, что попросил как-то депутатов-олигархов вместе посетить времянки. Зайдя в два-три домика-вагончика, богатые чиновники отказались от дальнейших посещений, сказав, что здоровье не позволяет.

Истории "Hetq" о нищете читайте здесь

После 2008 года в Армении бедным стал каждый третий ребенок

Согласно официальным данным, в 2016 г. бедными были 34,2% несовершеннолетних в возрасте 0-18 лет, то есть каждый третий.

Самый низкий показатель бедности был зарегистрирован в 2008 г., и в дальнейшем он оставался на уровне 33%.

В 2016 г. самый низкий уровень детской бедности был в Арагацотнской области (11,7%), самый высокий – в Шираке (50,9%).

Средства, необходимые для преодоления бедности

По данным Национальной статистической службы, в 2016 г. сумма, необходимая для преодоления бедности, была рассчитана в размере 63,2 млрд драмов, или 1,2% ВВП (в случае крайней бедности – 1,4 млрд, или 0,03% ВВП). С другой стороны, международный опыт, согласно НСС, свидетельствует о том, что обеспечить безупречную адресность социальной помощи практически невозможно, поэтому для преодолениях бедности требуется гораздо больше средств.