А.Ованнисян: “Проявляется тенденция к расширению армяно-американской повестки”

Вице-спикер Национального Собрания, руководитель парламентской группы армяно-американской дружбы Арпине Ованнисян считает успешным визит делегации НС Армении в США.

“В целом пока рано обобщать результаты визита, но на данный момент могу констатировать, что наши встречи с должностными лицами, обсуждавшиеся с ними вопросы позволяют заключить, что армяно-американская повестка имеет тенденцию к расширению, и нам необходимо прилагать серьезные усилия в этом направлении”,- отметила в беседе с Hetq.am Арпине Ованнисян.

Напомним, что делегация в составе Наиры Зограбян (фракция “Царукян”), Эдмона Марукяна (фракция “Выход”), Агвана Варданяна (фракция АРФ Дашнакцутюн), Армена Ашотяна (фракция Республиканской партии) и руководителя делегации Арпине Ованнисян с 6 по 10 марта провелf встречи с заместителем директора офиса Европы и Евразии Агентства международного развития США Гретчен Биркли и представителями комиссии по армянским вопросам Конгресса США.

“Достигнуты определенные договоренности, есть вопросы, при решении которых необходимо проявлять последовательность, есть связи, которые мы должны углублять. Могу сказать, что визит был усвпешным во всех отношениях”,- отметила А.Ованнисян.