В январе госдолг Армении вырос на 123,5 млн долларов

К концу января этого года государственный долг Армении составил 6,9 млрд долларов США. В январе этот показатель вырос на 123,5 млн долларов, или на 1,8%.

По данным Национальной статистической службы РА, к концу января внешний долг составил 5,6 млрд долларов. Это значит, что за месяц он вырос на 80,6 млн долларов. 89% внешнего долга составляет долг правительства, остальную сумму – долг Центрального банка.

По положению на конец января внешний долг Армении достиг 1,3 млрд долларов. В январе этот показатель вырос примерно на 43 млн долларов. Внешний долг образуется в основном за счет приобретенных гражданами Армении государственных облигаций.

Напомним, что согласно прогнозам, положенным в основу госбюджета 2018 г., к концу года государственный долг Армении составит около 7,2 млрд долларов.