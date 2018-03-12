ГСБПП проверила бактериологические показатели молока по неправильным нормативным документам

После появления публикации Hetq.am о лабораторных исследованиях образцов молока Государственная служба безопасности пищевых продуктов выступила с заявлением, в котором изложила не соответствующие действительности факты.

В своем ответе на эту публикацию Hetq.am отметил, что “…бактериологические показатели образцов почему-то были проверены в соответствии с требованиями нормативных документов ММ ТК 021/2011 (“О безопасности продуктов питания”), которые не распространяются на молоко и молочные продукты. Кроме того, проверка была проведена по нормативному документу МУК 4․2․2578-10, который в техническом регламенте ММ ТК 033/2013 отсутствует. Его нет даже в указанном ГСБПП техническом регламенте ММ ТК 021/2011.

После этого, 9 марта, с заявлением выступила Государственная некоммерческая организация “Республиканский центр ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг”, которая и провела экспертизу образцов молока для ГСБПП. Наш ответ Республиканский центр представил как дезинформацию, заявив, что “журналист опубликовал ошибочные данные, что Hetq.am пытается бросить тень на уникальную для Армении лабораторию с ее специалистами и техническими возможностями, что это “уважаемое издание” невольно стало “жертвой мелких манипуляций”. В заявлении также содержалась рекомендация изменить стиль работы в сфере безопасности пищевой продукции, поскольку “полученные неполные, а подчас и ложные сведения не только вызывают сомнение в беспристрастности работы СМИ, но и ставят под угрозу эффективность деятельности всей системы безопасности пищевых продуктов”.

В качестве доказательства к записке было приложено сообщение о регистрации Республиканского ЦВСФСЛУ в реестре экспертных лабораторий Евразийского экономического союза.

Напрашивается вопрос: а разве Hetq.am когда-нибудь ставил под сомнение это обстоятельство?

В беседе с нами сотрудники ГНКО “Национальный орган по аккредитации” заверили, что размещенные на сайте данные обновлены и достоверны.

Мы показали протокол и сделанные с их сайта скриншот, попросив объяснить, каким образом Республиканский центр ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг провел оценку бактериологического соответствия по МУК 4․2․2578-10, если не имеет соответствующей аккредитации. Сотрудники Национального органа по аккредитации отметили, что аккредитация есть, просто сайт пока не обновил информацию, но сделает это в ближайшее время.

В своем ответе Республиканский центр ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг написал следующее: “В случае экспертизы и оценки соответствия того или иного вида пищевой продукции превалирующим является технический регламент для данных пищевых продуктов (в случае с молоком и молочными продуктами это ММ ТК 034/2013 и т.д.). Однако метод экспертизы или стандарт выбираются как из перечня установленного для данных видов пищевой продукции технического регламента, так и из перечня стандартов ММ ТК 021/2011”.

Мы попросили начальника отдела управления стандартизации, метрологии и технического регламентирования Министерства экономического развития и инвестиций РА Гаяне Маркарян пояснить, имеет ли право лаборатория Республиканского центра ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг проводить экспертизу молока по нормативным документам ММ ТК 021/2011.

Г.Маркарян сообщила, что при наличии отдельных регламентов продовольственной продукции однозначно следует проверять по этим документам.

Г.М. – Если пищевой продукт имеет установленный для него технический регламент, то действует именно он.

Hetq.am. – По какому техническому регламенту должно было проводиться лабораторное исследование молока?





Г.М. – Если для продукции cуществует отдельный технический регламент, а для молока это ММ ТК 033/2013, то только по этому нормативному документу.

Hetq.am. – В любом случае, можно ли было при наличии ММ ТК 033/2013 проверить соответствие по ММ ТК 021/2011?

Г.М. – Молоко включено в первую очередь в список 033, другие дополнительные нормы не должны применяться.

Hetq.am. – Если лаборатория указала в протоколе, что осуществила проверку по ММ ТК 033/2013, но проверила бактериологические показатели по МУК 4.2.2578-10, который в нормативных документах отсутствует, и в то же время написала в заключении, что соответствует ММ ТК 033/2013 и ММ ТК 021/2011, можно ли считать такой протокол ошибочным?

Г.М. – Такой протокол составлен неверно, так как содержит ссылку на несоответствующий нормативный акт.

Hetq.am. – А в этом случае лаборатория несет какую-либо ответственность?

Г.М. – Нужно обратиться с заявлением в Национальный орган по аккредитации, который проведет внеочередную оценку. В результате будет составлено заключение, на основании которого можно будет приостановить или прекратить деятельность данной лаборатории.

P.S. Мы не размещаем протоколы лабораторной экспертизы, проведенной по заказу ГСБПП, так как получили их с условием не публиковать.