Братья-рыбаки из Норамарга

Арташ и его двоюродный брат Ван собрались на рыбалку. Ван сел на свой велосипед, впереди устроился Арташ, и мальчишки поехали домой к Арташу. Недалеко от его дома находится оросительный канал, где мальчишки в свободное время ловят рыбу. Арташу 9 лет. Он учится в четвертом классе. Рыбалкой занимается с восьми лет. В первый раз Арташ отправился на рыбалку вместе с дядей. С ним он наловил самое большое количество рыбы – 4 килограмма.

Арташ мечтает стать шахматистом. Самое любимое занятие мальчика – проводить время с отцом. Свободные от работы дни отец посвящает Арташу. Каждый день после уроков мальчик закидывает удочку в оросительный канал, а на следующий день вытаскивает ее. Пойманную рыбу он приносит домой, бросает в холодную воду, чтобы оставалась живой. Арташ ловит рыбу в течение нескольких дней, потом с помощью мамы жарит ее.

Ван – двоюродный брат Арташа. Он учится в девятом классе. Мечтает стать футболистом. Ван тоже любит рыбалку. Ловить рыбу его научил отец. Уже три года Ван ловит рыбу в оросительнгом канале. Говорит, что во время рыбалки нельзя разговаривать.

Удочки для мальчишек изготовили родные: для Вана – дед, для Арташа – отец. Самодельные удочки пока устраивают ребят, поэтому профессиональные принадлежности для рыбной ловли они у родителей не требуют.

В построенных на территории села каналах вода грязная и заболоченная. По словам мальчиков, с наступлением теплой погоды в канал пускают воду, и она немного очищается. А пока Ван и Арташ бросают пойманную рыбу в чистую воду, чтобы она стала пригодной к употреблению в пищу.