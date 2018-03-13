ЕСПЧ коммуницировал иск граждан против газеты “Иравунк” и журналиста Ованнеса Галаджяна

Европейский суд по правам человека коммуницировал иск 16 граждан против газеты “Иравунк” и журналиста Ованнеса Галаджяна. Дело коммуницировано по трем статьям Европейской Конвенции: право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8), запрещение дискриминации (ст.14), запрещение злоупотреблений правами (ст.17).

По словам адвоката Ара Казаряна, это дело станет беспрецедентным для Армении, так как средство массовой информации составило списки лиц, озвучило призывы к дискриминации и ненависти. Статья 17 Европейской Конвенции – злоупотребление правами – в судебной практике применяется редко. Она преудсматривает запрет на то, чтобы люди, пользуясь своими правами на свободу слова, не расшатывали основы Конвенции. А основу Европейской Конвенции составляют исключение дискриминации, ненависти, нетерпимости. Статья о злоупотреблении правом есть и в реформированной Конституции РА 2015 г.

“Европейский суд фактически заметил, что в Армении существует серьезная “болезнь”. Думаю, что после этого будут коммуницированы и другие дела, что должно стать серьезным сигналом для властей и общества. В нашей стране общество не поддерживает власти, а власти не поддерживают общество. В Армении эти ценности должны уважаться. Здесь речь идет всего лишь об уважении”,- отметил Ара Казарян.

Отметим, что 17.05.2014 г. электронная газета Iravunk.com разместила статью Оваеннса Галаджяна под заголовком “Они обслуживают интересы международного гомосексуального лоббинга: “черный” список врагов нации и государства”. В последнем абзаце статьи содержались ссылки на фейсбуковские страницы упомянутых в публикации лиц. И отмечалось: “А теперь о том, для кого будут полезны “черные” списки:

Для обычных людей, чтобы они прекратили общение с этими лоббистами как в Интернете, так и в реальной жизни, не здоровались с ними, не помогали в каком-либо вопросе, не вступали в деловые отношения. Для должностных лиц, чтобы они не принимали на госслужбу этих лоббистов, а если они уже работают в государственных звеньях, то их надо уволить под любым предлогом. Для работодателей, чтобы они не брали на работу этих лоббистов. Для владельцев средств массовой информации, чтобы не давали этим лоббистам возможность влиять на общественное мнение. Для руководителей образовательных заведений, чтобы эти лоббисты не имели возможность участвовать в воспитании подрастающего поколения”.

Упомянутые в списке лица считают, что высказывания в их адрес содержат оскорбления, порочат их честь и достоинство. Содержат также призывы к ненависти и дискриминации.

31.05.2014 г. граждане направили в редакцию Iravunk.com письмо, в котором отмечалось, что статья содержит оскорбления, и содержалась просьба разместить опровержение. Однако спустя несколько дней на сайте появилась другая статья – опять-таки оскорбительного содержания.

Обе статьи получили широкое распространение в социальных сетях.

Шестнадцать граждан, основываясь на ст.1087.1 Гражданского кодекса РА, обратились в суд общей юрисдикции ереванских административных муниципалитетов Кентрон и Норк-Мараш с иском против СМИ и журналиста Ованнеса Галаджяна, которым требовали компенсацию за причиненный им моральный ущерб. Истцы просили суд обязать ответчиков принести им публичные извинения и выплатить в качестве компенсации 5 миллионов драмов.

30.10.2014 г. суд общей юрисдикции муниципалитетов Кентрон и Норк-Мараш под председательством судьи Рубена Нерсисяна отклонил иск. Аналогичным образом поступили Апелляционный и Кассационный суды. После этого граждане обратились в Европейский суд по правам человека.

Суд общей юрисдикции пришел к выводу, что хотя в статье использованы некоторые преувеличения, которые могли причинить беспокойство истцам, однако в целом автор статьи проявил взвешенный подход. Суд, в частности, посчитал, что статья “полностью укладывается в допустимые рамки журналистской свободы преподнесения слова” и что “содержание статьи обусловлено превалирующим общественным интересом”.

Отметим, что обратившиеся в ЕСПЧ лица развернули активную общественную деятельность в сферах, связанных с защитой прав женщин, человека, ЛГБТ. Некоторые из них являются членами различных общественных организаций.



Ара Казарян

Это дело будет иметь сдерживающее и поучительное значение для различных слоев общества. Последние, прежде чем что-то сказать, хорошенько подумают, осознают, что есть люди, которые думают иначе, живут иначе, не мешая при этом другим, поэтому нельзя призывать к ненависти по отношению к ним, отметил Ара Казарян, добавив, что подобного рода дела сыграют положительную роль в судебной практике.

Адвокат сообщил, что ЕСПЧ коммуницировал несколько дел по статье о дискриминации. Это, в частности, дело Гриши Вирабяна, которое касалось дискриминации по политическим взглядам (решение по нему уже принято), и дело религиозной организации “Слово жизни”, которое касалось трактовки судом слова “секта”. Что касается сексуальных меньшинств, то коммуницированное ЕСПЧ дело против газеты “Иравунк” и журналиста Ованнеса Галаджяна стало первым в своем роде.