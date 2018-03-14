Картина Врубеля вернулась: что известно о краже спустя 22 года

20 марта, после 22-летнего перерыва, в ереванском Музее русского искусства вновь будет выставлена картина русского художника Михаила Врубеля “Демон и Ангел с душой Тамары”. Акварель была украдена из музея в 1995 г. Сведений об этом ограблении не было вплоть до 2017 г., когда Владимир Путин на встрече с президентом Армении Сержем Саргсян сообщил об обнаружении картины и намерении вернуть ее Армении.

Однако до сих пор неизвестными остаются как обстоятельства обнаружения акварели Врубеля, так и обстоятельства ее похищения. Администрации президентов России и Армении, правоохранительные структуры либо не располагают сведениями, либо не сообщают подробностей.

Как произведение Врубеля оказалось в музее

Картина “Демон и Ангел с душой Тамары” – одна из иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова “Демон”. Произведение было создано в 1891 г., когда в связи с 50-летием со дня смерти Лермонтова к изданию было подготовлено полное собрание его сочинений. В первый том вошла поэма “Демон”, иллюсттрации к которой издатель Петр Кончеловский поручил молодому Врубелю. Последний недавно вернулся из Киева и не пользовался большой известностью. Для создания иллюстраций к поэме молодого художника зарекомендовал его друг и однокурсник Валентин Серов, который знал, что образом Демона Врубель увлекся еще в Киеве.

“Он создал художественный эквивалент литературного произведения”,- говорит старший научный сотрудник ереванского Музея русского искусства Лилит Саркисян.

Искусствоведы утверждают, что иллюстрации к поэме “Демон” принесли Врубелю известность. Часть этих работ в дальнейшем была передана Третьяковской галерее в Москве, часть оказалась в других музеях и частных коллекциях.

Украденная из ереванского музея акварель “Демон и Ангел с душой Тамары” – последний сюжетный лист поэмы. После издания собрания сочинений Лермонтова картину приобрел известный русский предпринимаетль и меценат Савва Мамонтов, в доме которого после переезда в Москву жил Врубель. Здесь же он закончил свое полотно “Демон сидящий”.

В дальнейшем картина перешла к русской балерине Екатерине Гельцер. После Октябрьской революции Гельцер начала собирать работы русских художников конца 19-го-начала 20-го вв. Танцовщица приобретала картины как на рынках антиквариата, где они стоили довольно дешево, так и во время своих поездок в Париж, Китай и другие страны.

Коллекция Гельцер, насчитывавшая несколько сотен картин, так и не стала музеем. Неизвестно, у кого приобрел акварель “Демон и Ангел с душой Тамары” уролог и коллекционер произведений искусства Арам Абрамян – непосредственно у Екатерины Гельцер или у другого владельца. В любом случае в коллекции врача оказались и другие принадлежавшие балерине работы.

Арам Абрамян родился в Тифлисе. 19-летнем юношей он участвовал в боях за Сарикамыш, Карс, Каракилису, Александрополь, был участником Сардарапатского сражения. После этого молодой человек уехал в Москву, чтобы продолжить учебу. Большую часть жизни Абрамян прожил в Москве, где работал врачом-урологом.

В своей 3-комнатной московской квартире он собрал большую коллекцию произведений искусства. Сперва Абрамян собирал разные работы. Но этот периоддлился недолго. После этого Арам Абрамян начал интересоваться “серебряным веком” русского искусства.

По словам хранителя фонда Музея русского искусства Веры Кальчуриной, Абрамян, будучи врачом, разбирался в искусстве как специалист.

Арам Абрамян с женой, Марией Абрамян. Фото из книги “Коллекция Арама Абрамяна”, Н.С.Степанян, изд-во “Советакан грох”, 1981 г.

Часть своей коллекции, свыше 200 картин, а также графические работы, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства, Абрамян перевез в Ереван, где в 1984 г. был открыт Музей русского искусства. Сейчас он носит название “Музей русского искусства. Коллекция Арама Абрамяна”.

В музее представлены картины Валентина Серова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Александра Бенуа, Зинаиды Серебряковой, Петра Кончаловского (сына издателя собрания сочинений Лермонтова), Мартироса Сарьяна и других. В музее демонстрируются и другие работы Врубеля – полотно “Сафо”, этюд “Испанская танцовщица”, скульптура “Морская царевна”. (Отметим, что в Армении также находятся несколько других произведений Врубеля, которые хранятся в фондохранилище Национальной картинной галереи.)

Справа: полотно “Сафо”, скульптура “Морская царевна” Михаила Врубеля и картина “Мартироса Сарьяна “Желтые цветы” (Музей русского искусства)

В свое время музей, созданный на основе коллекции Арама Абрамяна, сравнивали с московской Третьяковской галереей и даже называли “Малой Третьяковкой”. Описывая коллекцию, Вера Кольчурина отметила: “Здесь находится лучшая часть произведений русской культуры и русского искусства, причем самые лакомые куски этой лучшей части”.

Летом 1995 года, ночью, когда электричество в здании было отключено, сигнализация не работала, а сторож отлучился, неизвестные пришли в музей за одним из этих “лакомых кусков”.

22 года в безвестности

“В восемь утра моя соседка, отправляясь на работу, увидела здесь толпу людей. Подойдя поближе, она заметила разбитое окно, и закричала мне: “Цовик, быстро просыпайся! В музее разбили окно, музей ограбили…” – так описала события 5 июня 1995 г. работница музея Цовинар Агаян, которая жила в здании, где размещался музей, и первая узнала о краже.

Зайдя в зал, смотрительница сразу заметила, что отутствует картина Врубеля “Демон и Ангел с душой Тамары”. Цовинар Агаян сразу позвонила директору музея Анаит Флджян, которая и сообщила о краже в полицию.

Объявление о краже картины Врубеля в еженедельнике “02” МВД от 10 июня 1995 года.

Грабители проникли в музей, разбив стеклянную витрину с помощью металлической крышки от люка. Сигнализация не сработала, так как здание было обесточено. В то время газеты приводили свидетельства жильцов, утверждавших, что грабителей было двое.

В те годы музей посменно охраняли трое сотрудников МВД, у которых была собака. По словам Цовинар Агаян, они оставляли собаку в фойе, а сами отдыхали в отведенной им комнате. В день ограбления в музее находился один охранник, который отлучился. Находившаяся в фойе музея собака начала лаять.

Проходивший по делу об ограблении младший инспектор-кинолог Андраник Григорян был осужден за халатность и освобожден в зале суда в связи с истечением срока несениия наказания.

Через два месяца за неустановлением личностей совершивших преступление лиц было прекращено и уголовное дело. Следственный комитет назвал стоимость картины – 8.145.200 драмов.

Витрина музея, через которую грабители проникли в музей

Сотрудники музея не знают, был ли охранник соучастником преступления. Получить объяснения у Андраника Григоряна нам не удалось.

В 1997 г., когда на месте украденной картины был вывешен плакат с названием отсутствующего экспоната, директор музея Анаит Флджян в интервью газете “Республика Армения” сказала: “Я думаю, что картина “Демон и Ангел с душой Тамары” осталась в республике и, возможно, скоро вернется на свое место”.

Обнаружение картины: неожиданное известие для сотрудников музея

О том, что картина Врубеля нашлась, работники музея узнали из телевизионного репортажа. Впервые об этом стало известно 15 марта 2017 г. на встрече президентов Армении и России. Детали не были изложены. А 16 ноября во время официального открытия Дней культуры Армении в РФ в зале Врубеля Третьяковской галереи Владимир Путин сообщил, что картина была найдена в 2016 г. и в течение семи месяцев реставрировалась специалистами Третьяковки.

Слева направо: реставратор картины Инна Соловьева, Владимир Путин и Серж Саргсян/ kremlin.ru

Это практически все обстоятельства обнаружения похищенной работы Врубеля. Пресс-служба Кремля сообщила Hetq.am, что картина была разделена на десятки частей, ее нашли “в результате комплексных мероприятий правоохранительных структур”, но не в 2016-ом, а в 2014-ом году.

“Другие детали действий правоохранителей по обнаружению картины не обнародованы, поэтому администрация президента Армении тоже воздержится от изложения подробностей”,- сказали в администрации президента РА.

Непонятно также, возбуждено ли в России уголовное дело по этому случаю (МВД и прокуратура РФ сообщили Hetq.am, что не располагают сведениями о возбуждении уголовного дела и об обстоятельствах обнаружения картины) или возобновлено ли в Армении расследование по уголовному делу, которое было прекращено в 1995 г. Лишь Следственный комитет сообщил, что в настоящее время задержанных или обвиняемых в совершении кражи нет.

Примечательно, что российские и армянские правоохранители не обменивались информацией о краже картины Врубеля. Так, в сентябре 2017 г., когда картина “Демон и Ангел с душой тамары” была фактически найдена, мы попросили Центральное национальное бюро Интерпола в Армении предоставить список картин, объявленных в международный розыск. В ответе ЦНБ Интерпола отмечалось, что после 1995 г. никаких сведений о картине Врубеля они не получали.

В музее празднуют возвращение картины, но вместе с тем ждут изложения всех обстоятельств кражи

Сотрудники музея тоже не знают подробностей случившегося. Директору Маринэ Мкртчян известно лишь, что картину нашли спецслужбы при обыске чьей-то квартиры, которые передали ее в Третьяковскую галерею для изучения.

Маринэ Мкртчян отказалась говорить о том, какую ценность представляет картина Врубеля, так как посчитала неэтичным выделять какое-либо произведение из коллекции музея. “Для нас она бесценна”,- сказала наша собеседница. Между тем Вера Кольчурина назвала работу Врубеля “особой гордостью” музея отметив, что немногие музеи имеют картины Врубеля. Похитители, по словам хранительницы фонда, знали, какую ценность представляет собой это произведение.

“В данной ситуации встает вопрос заказа. Если был заказчик, то картину сразу должны были отвезти к нему. А если не было [заказчика], то почему украли именно эту картину?” - заметила В.Кольчурина.

Восстановление порванной картины сотрудники Музея русского искусства сравнили со сложной операцией, с возрождением. “Работа выполнена настолько виртуозно, что если ничего не знать, то даже места швов нельзя заметить”,- сказала Лилит, описывая работу, проделанную реставратором Третьяковской галереи Инной Соловьевой. Во время демонстрации картины будет также показан процесс ее восстановления.

Выставка под названием “Возвращение украденного Врубеля” будет действовать до 20 ноября, после чего картина “Демон и Ангел с душой Тамары” займет свое место в постоянной экспозиции. В 2020 году картина вновь отправится в Россию для участия в персональной выставке Михаила Врубеля в Третьяковской галерее.

Фото экспонатов музея: Нарек Алексанян