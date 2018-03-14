В Джермуке собираются строить новую ГЭС

В Министерстве охраны природы РА разрабатывается проект разрешения на водопользование с целью строительства малой ГЭС на правом притоке реки Арпа, которая протекает на административной территории города Джермук в Вайоцдзорской области.

ООО “Джиндж-Арпа Гидро” подало заявку на строительство малой ГЭС “Джермук Гидро”. Компания является новичком в энергетическом бизнесе, она была основана весной 2016 г. 31-летним Нареком Тонояном.

Последний занимает должность директора эксплуатирующей малые ГЭС компании “Джиндж Арпа”. Это ООО с 2017 года эксплуатирует МГЭС “Арпа-2” на притоке Кенгер реки Арпа и МГЭС “Арпа-3” на одноименной реке.

Один из акционеров ООО “Джиндж Арпа” Нагаш Акопян, которому принадлежат 20% акций компании, согласно данным его фейсбуковской страницы, работает в Министерстве иностранных дел. Второй акционер компании – Эдуард Гагикович Арутюнян.

Установить связь между компаниями нам не удалось, так как Нагаш Акопян отказался дать интервью.

Согласно данным Комиссии по регулированию общественных услуг, на реке Арпа уже действуют 4 малые ГЭС, еще две находятся в процессе строительства. Десятки МГЭС были построены на других притоках Арпы. Данные о правостороннем притоке реки, название которого не указано, в базе данных КРОУ отсутствуют. Узнать, о каком притоке идет речь, можно будет после того, как когда компания представит проект МГЭС. Пока же начался этап разработки проекта разрешения на водопользование.

Фото: Ерануи Согоян. На снимке: город Джермук