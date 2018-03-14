Нарушения на АГЗС носят повсеместный характер

Доцент кафедры социальной философии Ереванского государственного университета Арман Карагулян с целью выявления проблем и мошенничества в сфере автогазозаправочных станций собирает и анализирует необходимые данные. Он создал в Фейсбуке группу “АГЗС РА”, посредством которой получает от водителей информацию об обслуживании и ценах на различных газозаправочных станциях. Это единая площадка общественного контроля. Данные размещаются в единой базе и окрашиваются в соответствующие цвета, чтобы водители сразу получали представление о качестве услуг АГЗС. Невольно создается рейтинговая таблица. Плохие показатели представлены красным цветом, сомнительные – желтым, соответствующие норме данные – белым, показатели выше нормы или положительные – синим.

Соответствующие норме показатели рабочая группа получила из российских источников, что позволяет сопоставлять разные данные, поскольку используемые в Армении газ, оборудование и алгоритмы заправки те же, что и в России.

“Время от времени водители поднимают вопросы, связанные с газозаправочными станциями. Я сам, будучи водителем, хотел разобраться в некоторых вопросах. Вообще никто не может точно сказать, что происходит на этом рынке. Рост цен в январе дал повод к тому, чтобы газозаправочные станции стали чаще прибегать к махинациям, что вызвало недовольство у водителей. Мы создали группу “Автогазозаправочные станции РА”, имея целью создать с помощью водителей базу данных и проводить сравнения. Мы даже начали изучать газовую физику, чтобы понять, по какой методологии проводить изучение”,- сказал Арман Карагулян.

Анализ показал, что независимо от того, сколько стоит заправка – 190, 200 или 210 драмов, в результате заправки одного и того же баллона на разных АГСЗ сумма часто оказывается одинаковой. Это означает, что так называемые дешевые АГСЗ всего лишь занимаются пиаром, пытаясь заманить клиентов низким тарифом, но при этом прибегают к разого рода махинациям, взимая с клиента плату по высокому тарифу.

Низкотарифная заправка часто обходится дороже

“Бывает, что при заправке баллона по тарифу 190 драмов давление в одном кубометре оказывается 8, а при заправке по тарифу 210 драмов – 10. Это значит, что на “дешевых” АГЗС что-то не так. Были случаи, когда АГЗС устанавливала тариф 170 драмов, но до окончания заправки объем газа и его стоимость достигали таких цифр, что водитель ввынужден был просить остановить заправку. Если максимальная сумма заправки обычно составляет 5000 драмов, то в таких случаях она достигает 6090 и даже 7000 драмов. Можно утверждать, что на этом рынке мы имеем дело с мошенничеством или как минимум с нечестной конкуренцией”,- сказал Арман Карагулян.

Отметим, что в базе данных фигурируют в основном столичные АГЗС.

Чаевые актуальны

Оказывается, на многих автогазозаправочных станциях правило давать чаевые действует до сих пор. Так работает одна из АГЗС в столичном муниципалитете Эребуни, которая, согласно публикациям в прессе, принадлежит бывшему депутату Национального Собрания Мгеру Седракяну. При этом на территории заправочной станции вывешено объявление о том, что чаевые якобы не взимаются.

Согласно полученным показателям, одной из лучших является АГЗС “Арзни-газ”, которая находится по дороге в Арзни. “У этой газозаправочной станции стабильно хорошие показатели, жалоб на ее работу пока не поступало”,- сказал Карагулян. Оказалось, что есть заправочные станции, сотрудники которых прямо или косвенно запрещают водителям фотографировать показатели заправки. Это дает основание предполагать, что владельцы АГЗС не хотят оказаться под микроскопом. Видимо, им есть что скрывать.

Польза общественного контроля

“Многие водители начали анализировать поступающие данные. Мы ожидаем, что они начнут требовать от государства, чтобы оно взяло ситуацию под контроль. Надеемся, что тем самым мы заставим владельцев газозаправочных станций придерживаться правил честной конкуренции”,- сказал А.Карагулян.

Он направил запрос в Инспекцию по контролю за рынком Министерства экономического развития и инвестиций, чтобы выяснить, что проверял данный орган в ходе плановых проверок, на каких АГЗС проводились эти проверки в 2016-2017 гг., были ли выявлены нарушения.

Руководитель инспекции порекомендовал изучить официальный сайт проверок. По данным этого сайта, в 2017 г. в сфере АГЗС был зафиксирован 100-процентный показатель выявления нарушений. То есть на тех газозаправочных станциях, где были проведены проверки, имели место нарушения тех или иных норм. Выходит, что эти нарушения допускаются повсеместно.

Отметим, что выявленные нарушения касались заправки под высоким давлением и продажи сжиженного газа по кубическим метрам.

Арман Карагулян обратил внимание на тот факт, что, несмотря на многочисленные жалобы, инспекционный орган не получает сигналов по поводу нарушений на АГЗС.

Трудно сказать, когда автозаправочные станции перестанут мошенничать, ведь речь идет о крупном бизнесе, и нарушения носят скоординированный характер. Вместо этого правительство диктует гражданам свои правила игры.