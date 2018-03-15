Правительство ликвидировало ЗАО “Аракс”

На сегодняшнем заседании правительства начальник Управления госимуществом Арман Саакян представил проект решения о ликвидации выполняющего научно-исследовательские, экспертно-конструкторские, проектные работы ЗАО “Аракс”, который был утвержден. По сообщению Управления госимуществом, компания долгие годы не занимается своеей основной деятельностью, часть недвижимости сдает в аренду.

20% акций ЗАО “Аракс” принадлежит коллективу, 80% - государству. Этой частью акций распоряжается Управление госимуществом.

Управление сообщило, что число субъектов, арендующих недвижимость компании, сократилось, вследствие чего сократились и финансовые поступления. Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, Управление госимуществом решило ликвидировать компанию.

В апреле 2017 г. Управлению было разрешено приватизировать 80% акций ЗАО “Аракс” за 134 млн драмов. Соответствующее предложение было сделано владельцам 20% акций, но они отказались. После этого 80% акций компании были вынесены на аукцион, который, однако не состоялся из-за отсутствия покупателей.