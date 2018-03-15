Минздрав получит субсидию в размере 203 миллионов драмов

Министерству здравоохранения РА будет выделено 203 млн драмов на компенсацию платежей за присоединение медицинских учреждений, предоставляющих гарантированную бесплатную и привилегированную медпомощь, к системе электронного здравоохранения. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Средства будут выделены из резервного фонда исполнительного органа.

Платежи за присоединение к системе электронного здравоохранения будут субсидированы полностью или частично.

В представленном в правительстве проекте решения Минздрава отмечается, что в 2018 г. общая сумма субсидирования за вышеуказанную услугу составит 487 млн драмов, однако для ближайших 5 месяцев потребуется 203 млн драмов.