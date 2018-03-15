Две компании намерены искать золото в Цаве

В ближайшие 2-3 года село Цав вновь окажется в центре внимания горнодобывающих компаний. Здесь собираются искать золото два ООО – “Ниг Майнинг” и “Чудо металл”.

На территории Цава золото искали и раньше, но дальше исследований дело не пошло.

“Ниг Майнинг” предусматривает в 2018-2020 гг. провести геолого-разведочные работы в 7 км к северу от села Шванидзор и в 20 км к востоку от села Личк.

В ходе проведенных в феврале публичных обсуждений главный геолог “Ник Майнинг”, руководитель программы Алексан Багдасарян сообщил, что с целью поисков перспективных залежей золота будут пробурены скважины глубиной 50-100 метров. В сферу интересов компании входит также территория села Цав (70% рудопроявлений находятся на территории Мегри, около 30% - на территории Цава).

ООО “Чудо металл” провело публичное обсуждение две недели назад в мэрии Капана. Компания планирует в 2018-21 гг. заняться поисками золота и полиметаллических ископаемых в местности Арджидзор недалеко от Цава. В ходе обсуждения эколог компании Врам Тевосян сообщил, что предусматривается пробурить 25 скважин глубиной 5 метров и 4 скажины глубиной 50-100 метров.

Второе публичное обсуждение компания “Чудо металл” проведет после получения экспертного заключения Министерства охраны природы РА.

Природа или рабочие места?

ООО “Чудо металл” было основано 11 марта 2016 г. Единственным учредителем и директором является Ара Давтян, который зарегистрирован в селе Нор Уги Араратской области. По данным системы налоплательщиков Комитета госдоходов, деятельность компании временно приостановлена , но это не помешало ей разработать программу поиска золота и других металлов, составить документы и провести общественное обсуждение.

Административный представитель Цава Сейран Закарян рассказал Hetq.am, что летом-осенью 2017 г. ООО “Грашк метах” провело геологические работы на административной территории села. “Насколько нам известно, полученные в ходе этих работ результаты оказались неудовлетворительными”,- сказал С.Закарян.

Компания “Грашк метах” была основана в феврале 2015 г. все тем же Ара Давтяном. Как и в случае с компанией “Чудо металл”, деятельность “Граш метах” тоже временно прекращена.

По словам административного представителя Цава, на этот раз территория разведочных работ будет расширена, поэтому не исключено, что будут обнаружены более богатые запасы золота.

Цав: зеленый рай в горах (фотоистория)

Как житель общины Сейран Закарян говорит, что если находящееся на их территории месторождение будет эксплуатироваться без соблюдения норм недропользования, то окружающей среде будет причинен значительный ущерб. С другой стороны эксплуатация месторождения позволит создать рабочие места, и тогда местная молодежь останется в селе. Что касается хвостохранилища, то, как отметил административный представитель, об этом речи быть не может, так как руду планируется перевозить.

Фото: Ваге Саруханян, Кристине Агаларян