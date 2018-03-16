Юридическая компания “Моссак Фонсека”, откуда произошла утечка “панамского досье”, прекращает свою работу

Известная международная юридическая компания “Моссак Фонсека” (Mossack Fonseca), занимавшаяся регистрацией офшорных компанией и сыгравшая основную роль в рассекречивании панамских документов, прекращает свою работу. Об этом компания сообщила в четверг, назвав основной причиной нанесение ущерба своей репутации вследствие утечки документов.

Напомним, что панамский скандал был вызван утечкой 11,5 млн документов, содержавших подробную информацию о взаимоотношениях клиентов и концессионных управляющих, зарегистрированных в офшорах компаниях, их финансовом обороте, а также о причастности ряда должностных лиц к офшорным компаниям и денежным переводам.

Из армянских должностных лиц офшорную Панаму “завоевал” бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов, генерал-майор юстиции Мигран Погосян. После публикации Hetq.am статьи о принадлежащих Погосяну компаниях и их деятельности, чиновник подал в отставку. В Специальном следственном комитете было возбуждено уголовное дело, которое, однако, было закрыто накануне выдвижения Миграна Погосяна кандидатом в депутаты Национального Собрания. В настоящее время бывший начальник СПИСА является депутатом парламента.

“Mossack Fonseca” стала жертвой масштабной кибер-атаки,- заявили представители компании. – Междуанродный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), использовав украденную информацию, создал атмосферу заблуждения, представив наши услуги как искажающие и фальсифицирующие финансовую сферу. Был опубликован ряд статей, содержавших спекуляции вне контекста. Тем самым была дополнена заранее обдуманная повестка нескольких международных организаций”.

Несмотря на это, “Mossack Fonseca” утвреждает, что действовала в соответствии с законом и сотрудничала с властями в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с утечкой документов.