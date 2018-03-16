Пятница, 16 марта
Экология

Министерство охраны природы отказалось от услуг компании “Пантера”



После полугодового сотрудничества Министерство охраны природы РА отказалось от услуг частной охранной службы “Пантера Секьюрити”.

Напомним, что с сентября прошлого года МОП заключило с компанией “Пантера” договор с об охране трех из пяти участков Национального парка “Дилижан”. Это была экспериментальная программа, с которой министерство связывало большие надежды.

В беседе с Hetq.am руководитель администрации МОП Ованнес Ованнисян изложил причины отказа от куслуг охранной компании. Министерство выдвинуло “Пантере” условие использовать собственную технику и автомобили, привлечь к работе опытных охранников. За выполнение этих условий компания потребовала ежемесячно 82 млн 800 тыс. драмов. Напомним, что на предыдущем этапе “Пантера” просила 55 млн 500 тыс. драмов за 6 месяцев.

“82 млн – это довольно большая сумма, и мы не смогли удовлетворить это требование”,- пояснил О.Ованнисян. На вопрос, какие шаги будут предприняты в сложившейся ситуации, руководитель администрации МОП сказал: “С 1 апреля на двух участках Национального парка будет запущена пилотная программа. Мы переходим на 24-часовой режим работы. Каждая смена будет один день работать, три дня отдыхать. Задействованы четыре смены. Предусмотрена также система наград, что приведет к повышению зарплаты. Усилен и спецотряд, число людей увеличено”.

Касаясь эффективности осуществляемого охранной компанией контроля за Национальным парком, представитель Министерства ОП сказал: “Мы не получили то, что ожидали. Но были и положительные стороны. В частности, повысилась бдительность работников Национального парка”.

Вышеперечисленные шаги предусматривают дополнительные расходы. По словам Ованнисяна, парк “Дилижан” имеет три источника финансирования: госбюджет, собственные средства, которые образуются от предпринимательской деятельности, и гранты Фонда природы Кавказа (CNF).

Предусматривается применить современные технические решения, что позволит максимально повысить эффективность охраны Национального парка.


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