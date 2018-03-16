На одной стороне – памятник армянскому алфавиту, на другой – мусорная свалка

Диана Казарян, Саро Багдасарян

“Чистота – это дань природе”,- щит с такой надписью установлен рядом с памятником армянскому алфавиту в городе Аштараке.

На одной стороне проходящей через город автотрассы можно увидеть созданный Джимом Торосяном мемориал, на другой – мусорную свалку. Мемориал установлен недалеко от въезда в село Ошакан. Мимо него обычно проходят многочисленные туристы и школьники, приезжающие сюда на могилу создателя армянской письменности Месропа Маштоца.

Памятник армянскому алфавиту, который был установлен в 1962 г. в честь 1600-летия со дня рождения Месропа Маштоца, включен в список недвижимых памятников истории и культуры Ошакана. Он состоит из двух плит, напоминающих раскрытую книгу.

За чистоту территории, на которой находится мемориал, отвечает мэрия Аштарака.

Директор ГНКО “Аштаракская коммунальная служба” Эдгар Меликян в беседе с Hetq.am отметил, что превращенная в свалку территория имеет владельца, которого, однако, не могут найти. По сведениям мэрии собственник не проживает в Армении, поэтому городские власти решили сами очистить территорию.

По словам Э.Меликяна, о том, что на этой территории возникла мусорная свалка, власти города узнали недавно. Уже принято решение вывезти мусор на этой неделе.

Директор ГНКО и представитель мэрии Аштарака побывали на территории мемориала. Эдгар Меликян заверил, что мусор отсюда вывозится часто, но вскоре вновь появляется. Необходимо принять меры, которые исключат возможность загрязнения территории, имеющей туристическое значение, отметил наш собеседник, не уточнив, однако, какие меры имеет в виду. Что касается поиска владельца или ограждения территории, то, по словам Меликяна, на данный момент ничего конкретного он сказать не может.