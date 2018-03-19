Сын Акопа Акопяна держит на складе своей компании приобретенную на государственные средства сельхозтехнику

Контрольная палата выявила очередное нарушение, допущенное в рамках программы создания станций сельскохозяйственной техники. Оказалось, что компания сына депутата Национального Собрания Акопа Акопяна закупила тракторы по необоснованно высокой цене – 91 млн драмов за единицу техники. Вся притобретенная сельхозтехника хранится на складе другой компании Акопяна-младшего.

О пилотной программе создания станций сельхозтехники правительство сообщило 30 марта 2017 г. С целью повышения уровня механизации сельскохозяйственных работ кабмин предусмотрел выделить до 700 млн драмов. Источником финансирования программы был выбран резервный фонд, срок ее реализации - 2017-2021 гг.

В числе тех, кто выдвинул предложения по организации станции сельхозтехники, было и ООО “ИДАС”, программа которого удостоилапсь положительной оценки.

Hetq.am уже писал о том, что 40% акций ООО “Иновейтив энд дивелопд агросистема” (“ИДАС”) принадлежат сыну депутата НС Акопа Акопяна Паруйру Акопяну. Владельцем остальных 60% акций является житель Еревана Сергей Хачатрян. Уставной капитал “ИДАС” составляет всего 50 тыс. драмов. Компания была создана за несколько дней до представления программы – 28 апреля 2017 г.

Контрольная палата изучила деятельность ООО “ИДАС” и выясила, что компания не имела достаточного опыта организации сельскохозяйственных работ.

“ИДАС” обязалась осуществить программу шестью этапами, в ходе которых уровень механизированных услуг для 450 тыс. га обрабатываемых земель должен был повыситься до 90%. По результатам исследования КП, компания планировала привлечь до 1 млн бенефициаров, оказав услуги сперва в Гегаркуникской, Армавирской и Ширакской областях, а затем на территории всей страны.

Программой предусматривалось на начальном этапе принять на работу около 88 работников со средней зарплатой 433 тыс. драмов. В дальнейшем число работников должно было увеличиться до 142, а затем – до 726.

Предусматривалось также приобрести 7 тракторов, 7 плугов, 4 сеялки.

Согласно результатам проверки Контрольной палаты, по положению на 31 декабря 2017 г. было потрачено 659 млн 400 тыс. драмов, из которых 23 млн 800 тыс. по договору с ООО “Спецмаш” пошли на приобретение 7 плугов, 635 млн 600 тыс. драмов – на закупку у ООО “Нас Дженерал Трейдинг” 7 тракторов. По положению на 12 января с.г. сеялки не были приобретены.

Выходит, что один трактор компания приобрела за 90 млн 800 тыс. драмов. Согласно выводам КП, отсутствуют результатыы мониторинга, проведенного соответствующим подразделением МИнистерства сельского хозяйства по поводу необходимости приобретения столь мощных тракторов. Отсутствуют также механизмы осуществления Минсельхозом контроля за целевым использованием техники.

“Следует отметить, что подобного рода тракторы используются также в строительстве и тяжелой промышленности”,- отмечает Контрольная палата.

Более того, в результате проверки выяснилось, что по положению на 12 января с.г. 7 пугов находились на складе компании “Арпа-Севан”.

Как известно, Паруйр Акопян занимает пост генерального директора ОАО “Арпа-Севан”, а его отец, Акоп Акопян, является одним из собственников этой компании.

Паруйр Акопяну принадлежат доли еще в пяти компаниях, работающих в строительной и других сферах.

Согласно программе создания станции сельхозтехники, компания сможет получить право на собственность по отношению к технике после того, как погасит ее стоимость в размере 700 млн драмов и выплатит доплату в размере до 226 млн драмов. А пока право на собственность в отношении техники принадлежит Фонду развития сельского хозяйства.

Контрольная палата констатировала, что решением правительства от 18 мая 2017 года ООО “ИДАС” получит право на собственность по отношению к технике, выплатив Фонду только сумму договора, которой можно распоряжаться в соответствии с уставными целями. Проверяющий орган подчеркнул, что это противоречит цели пилотной программы. Кроме того, в решении правительства ничего не сказано о доплате на сумму 226 млн драмов, которая должна быть выплачена бенефициаром программы в предусмотренный срок.

Фото с фейсбуковской страницы Паруйра Акопяна