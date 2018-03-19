Территория напротив памятника Армянскому алфавиту очищена от мусора

Второй день работники мэрии Аштарака убирают мусорную свалку, образовавшуюся на территории напротив памятника Армянскому алфавиту. Об этом Hetq.am сообщил директор ГНКО “Аштаракская коммунальная служба” Эдгар Меликян.

По словам чиновника, мэрия так и не смогла найти владельца территории, поэтому решила расчистить и благоустроить ее собственными силами.

Директор ГНКО заверил, что впредь будет лично следить за чистотой территории, на которой находится памятник. Э.Меликян также пообещал найти владельца и обязать его принять меры, чтобы исключить в дальнейшем образование здесь свалки.

Вчера пользователь Фейсбука Рубен Манукян разместил на своей странице фотоснимки, сообщив, что побывал на территории памятника и видел, как сотрудники убирали накопившийся мусор. О возникшей на этом месте мусорной свалке Манукян сообщил еще 7 марта.

Несколько дней назад мы написали о том, что территория напротив памятника Армянскому алфавиту, установленного в честь 1600-летия со дня рождения Месропа Маштоца, превратилась в мусорную свалку, мимо которой проезжают многочисленные туристы и школьники, которые посещают могилу создателя армянской письменности.

Мемориал, автором которого является Джим Торосян, включен в список недвижимых памятников истории и культуры Ошакана.

Ранее директор ГНКО “Аштаракская коммунальная служба” Эдгар Меликян в беседе с Hetq.am пообещал в течение недели расчистить территорию и принять меры к тому, чтобы она не превратилась вновь в мусорную свалку.

Фото с фейсбуковской страницы “Армения без пластика”