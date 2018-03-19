Корова Баины отелилась

Саро Багдасарян

Два дня назад Баина написала нам, что ее корова отелилась, к тому же она купила двх поросят, так что забот в хозяйстве прибавилось.

Напомним читателям, что монголка Баина с двумя детьми живет в селе Антарамедж Гегаркуникской области. Причиной ее переезда из Монголии в Армению в 2011 г. стала болезнь мужа, Граата Ерицяна. Он умер три года назад от инфаркта миокарда. Баина и ее дети не имели гражданства Армении, но в 2015 году они стали гражданами Республики Армения.

В воскресенье Hetq.am побывал в Антарамедже.

Ведущая в село дорога была полуразрушена, а в самом селе ездить на машине было невозможно.

В доме Баины мы были в ноябре прошлого года. В этот приезд она показала нам новорожденного теленка и поросят. А вскоре из школы вернулись Варсик и Аршак.