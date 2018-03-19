Известны день и место инаугурации Армена Саркисяна

Совет Национального Собрания на своем очередном заседании утвердил порядок проведения заседания, посвященного вступлению в должность новоизбранного президента Республики Армения. Согласно этому порядку, специальное заседание Национального Собрания состоится 9 апреля в 12.00 в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Список приглашенных на заседание лиц утверждает председатель парламента.

По утвержденному протоколу, после вступительного слова спикера в зал вносятся государственный флаг Республики Армения, символ президентской власти, оригинал Конституции и Евангелие.

Президент РА произносит клятву, положив руку на Конституцию и Евангелие 7-го века. После этого глава государства выступает с речью. Предусмотрено также выступление Католикоса Всех Армян.

Согласно закону-регламенту НС, президент страны вступает в должность на специальном заседании Национального Собрания, которое созывается в день истечения срока полномочий предыдущего президента (в данном случае 9 апреля. – Авт.). День и время созыва заседания объявляет спикер парламента. Порядок проведения заседания устанавливается решением Совета НС по предложению главы парламента.

Напомним, что Армен Саркисян был избран президентом РА 2 марта. Его кандидатуру выдвинули правящая Республиканская партия и ее партнер по коалиции АРФ Дашнакцутюн.

Несмотря на то, что президент страны, согласно Конституции, должен быть гражданином РА как минимум шесть лет, Саркисян по сей день не опубликовал документы, подтверждающие как это обстоятельство, так и факт своего проживания в Армении.

Об этом можно прочитать в предыдущих публикациях Hetq.am.