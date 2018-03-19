Содержащиеся в Дилижане дельфины будут перевезены в Иран

Содержащиеся в дельфинарии города Дилижан два дельфина до 20 марта будут перевезены в Исламскую Республику Иран. Об этом в ответ на запрос Hetq.am сообщил руководитель аппарата Министерства охраны природы РА Ованнес Ованнисян.

Открывшийся осенью 2017 г. дельфинарум предлагал дельфинотерапию, которая, согласно объявлению организации, показана при ряде заболеваний. Животные были доставлены в Армению из сочинского дельфинария “Морская звезда” в конце сентября. Однако экологи оспорили утверждение о положительном воздействии дельфинотерапии и обратили внимание на условия содержания животных.

Британская организация “Marine Connection”, активно участвовавшая в кампании за вывоз дельфинов из Армении, в конце февраля заявила, что дельфинариум будет закрыт, а дельфинов отправят в Россию, откуда они и были доставлены.

Hetq.am попросил министра охраны природы Арцвика Минасяна прокомментировать это сообщение. Мы также поинтересовались, на каком основании закрылся дельфинариум. На последний вопрос министерство не ответило, однако сообщило, что 28 декабря 2017 г. Агентство управления биоресурссами выдало ООО “Дельфинотерапия” (в прошлом “Дельфинотерапия Парадайс”. – Авт.) разрешение на “перевозку длиннорылых дельфинов в течение шести месяцев из Республики Армения в Исламскую Республику Иран”. Другие подробности Министерство охраны природы не представило.

Фото: Dolphin therapy Dilijan/ Facebook