Н.Пашинян: “Это лживое государство возложило решение проблемы маек и трусов для солдат на их родителей”

В Национальном Собрании обсуждается кандидатура председателя Конституционного суда. На эту должность выдвинут новоизбранный член КС Грайр Товмасян. Лидер фракции “Выход” Никол Пашинян в своем выступлении коснулся интервью президента РА Сержа Саргсяна изданию Tert.am.

“Серж Саргсян по сути заявил, что вопреки своему заявлению от 19 апреля 2014 г. он собирается занять пост премьер-министра. Думаю, тем самым Серж Саргсян заявляет о создании в Армении государства с новой концепией, которое можно назвать лживым государством”,- заявил Пашинян, объяснив, какая связь между лживым государством и Грайром Товмасяном.

“В соответствии с законом-регламентом Национального Собрания, разработанным главным образом Грайром Товмасяном, обсуждения превращаются в скороговорку, когда вопросы обсуждаются в часовом режиме, и депутаты фактически не имеют возможность прочитать законопроекты, по которым они должны голосовать”,- сказал Никол Пашинян.

Депутат также напомнил о том, что Грайр Товмасян, будучи председателем постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека, внес изменение в закон “О Конституционном суде”.

“Последним аккордом стал закон “О Конституционном суде”. Одним из его “шедевров” является то, что ожидавшиеся 17 мая выборы премьер-министра перенесены на 17 апреля. Однако есть и более непревзойденный “шедевр”. Хотя Конституцией предусмотрено, что результаты выборов президента страны могут быть обжалованы в Конститутционном суде, выяснилось, что никто не сможет это сделать, так как по закону, написанному Грайром Товмасяном и его комиссией, положение об обжаловании результатов в КС обретет силу закона в день вступления в должность новоизбранного президента, когда срок обжалования в КС уже будет истечен”,- отметил Пашинян.

По словам лидера “Выхода”, это лживое государство, которое с утра до вечера произносит тосты в адрес солдат, но при этом заставляет их родителей самим решать проблему маек и трусов для своих сыновей. А если родители не в состоянии отправлять сыновьям нижнее белье, то солдаты этого лживого государства остаются без исподнего. “Не исключено, что скоро родителей начнут заставлять обеспечивать армию автоматами “калашников”, гусеницами для танков и даже топливом для “искандера”,- заявил Никол Пашинян.