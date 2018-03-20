Грайр Товмасян: “Заверяю вас, что приложу все усилия, чтобы наша родина стала лучше”

Кандидат на пост председателя Конституционного суда Грайр Товмасян в своем заключительном слове на заседании Национального Собрания заявил, что прозвучало много вопросов, на которые он не может ответить, однако заверяет, что в случае избрания сделает все возможное, чтобы “наша родина стала лучше”.

“Это было лет восемь назад, когда общественный эксперт Грайр Товмасян принял непростое для себя решение заняться политикой. Когда ты занимаешь определенную должность, то должен быть готов к критике – как объективной, так и неуместной”,- сказал кандидат.

Бывший член Республиканской партии Армении Грайр Товмасян признался, что некоторые критические замечания в свой адрес заставили его сделать выводы и измениться.

“Мы создаем правовое демократическое стабильное государство, в котором свобода слова является ценностью, в котором происходят политические дебаты. Заверяю вас, что приложу все усилия, чтобы наша родина стала лучше”,- сказал в заключение Г.Товмасян.

Напомним, что завтра парламент закрытым тайным голосованием изберет председателя Конституционного суда РА.