Парламент отклонил проект заявления фракции “Выход” о событиях 1-2 марта 2008 года

В Национальном Собрании на голосование был поставлен разработанный оппозиционной фракцией “Выход” текст заявления “О событиях 1-2 марта 2008 г.”. До начала голосования лидер “Выхода” Никол Пашинян заявил, что орган предварительного следствия не располагает какими-лидо боказательствами того, что манифестанты, как утверждал в марте 2008 г. Роберт Кочарян, прячась за автомобилями, стреляли в военнослужащих.

“Следовательно необходимо вызвать Роберта Кочаряна на допрос, чтобы он пояснил, на основе чего сделал подобное заявление”,- добавил Пашинян.

Выступил и депутат фракции “Царукян” Геворк Петросян, который отметил, что они видят опасность нарушения ст.4 Конституции РА, поэтому не будут участвовать в голосовании.

Бывший генпрокурор, председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Геворк Костанян заявил: “В уголовном деле имеются все те видеозаписи, о которых говорил Кочарян, будучи президентом страны. Право ознакомиться с материалами уголовного дела не имеете ни Вы, г-н Пашинян, ни я, ни кто-либо из здесь присутствующих. Они составляют часть уголовного дела, и на их основе ведется следствие”.

В результате голосования проект заявления был отклонен: “за” проголосовали 9 депутатов, “против” – 56, семеро воздержались.

После голосования Никол Пашинян вновь попросил слово и заявил, что никаких видеозаписей, доказывающих, что кто-либо из манифестантов стрелял в военнослужащих, не существует.

Лидеру “Выхода” возразил Геворк Костанян: “Пашинян не может официально утверждать, существуют в материалах уголовного дела видеозаписи или нет. Следовательно я рассматриваю это заявление как безответственное”.

Никол Пашинян парировал: “Кто может доказать обратное, пожалуйста…”