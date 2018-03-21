“Сделаю все, чтобы наш народ был свободным и счастливым”: бывший республиканец Грайр Товмасян избран председателем КС

64 “за”, 27 “против” – с такими итогами голосования в Национальном Собрании Грайр Товмасян избран председателем Конституционного суда.

2 марта Товмасян закрытым тайным голосованием был избран членом КС. Тогда за его кандидатуру проголосовали 64 депутата, против – 27.

В своем выступлении новоизбранный председатель КС, выразив благодарность парламенту за доверие, заверил, что сделает все возможное, чтобы наш народ был свободным и счастливым.

22 февраля, до избрания членом Конституционного суда, Грайр Товмасян представил заявление о выходе из Республиканской партии Армении.

Товмасян занимает высокие посты с 2010 г. Сперва он был министром юстиции, затем членом комиссии по конституционной реформе, руководителем аппарата Национального Собрания, председателем постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека.