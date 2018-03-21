“Второй энергоблок АЭС будет работать до тех пор, пока есть ресурс” - министр

В Национальном Собрании обсуждается запрос по энергетической сфере, адресованный правительству оппозиционной фракцией “Eлк” .

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян сообщил, что по данному запросу представлена информация о деятельности компаний “Электросети Армении” и “Газпром Армения” за последние десять лет.

Лидер фракции “Eлк” Никол Пашинян отметил: “Два-три года назад звучали утверждения о том, что энергетическая система находится на грани коллапса. После этого были приняты определенные решения, в дальнейшем было сказано, что они носят временный хараткер. Но мы видим, что эти решения становятся постоянными. Мне бы хотелось знать, как Вы, неся политическую ответственность за нашу энергетическую систему, оцениваете ее состояние в целом”.

“На сегодняшний день в структуре внутреннего потребления три производственные мощности поделены примерно поровну: по 33% приходятся на долю ядерной энергии, восстанавливаемых источников и газовой сферы. Мы осуществляем программу продления срока действия и модернизации второго энергоблока АЭС, благодаря которой выработка ядерной энергии увеличится еще на 10% и в 2021-22 годах достигнет 42-43%”,- сообщил министр.

Пашинян напомнил об озвученном в 2008 г. обещании Сержа Саргсяна построить в ближайшие месяцы новую АЭС и поинтересовался, на каком этапе находится этот проект.

“После определенных работ по модернизаации специалисты смогут решить, как долго можно эксплуатировать второй энергоблок атомной станции”,- ответил Ашот Манукян, добавив, что если действующий энергоблок еще можно бесперебойно эксплуатировать, то нужно обсудить, насколько целесообразно строить новую АЭС.

“Ядерные технологии развиваются очень быстро. Если пять лет назад можно было выбирать между двумя разными технологиями, то сегодня существует как минимум пять альтернатив, и каждая последующая оказывается более надежной, доступной и безопасной. Поэтому решение правительства эксплуатировать второй энергоблок является очень простым: безопасно эксплуатировать до тех пор, пока есть ресурс”,- сказал Манукян.

Никол Пашинян напомнил о том, что в своем запросе они просили назвать самый высокий и самый низкий размеры заработной платы в обеих компаниях, однако министерство представило лишь среднюю зарплату, отметив, что затребованные данные являются персональными.