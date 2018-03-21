Министр об изменениях в стоматологической сфере

Во время Правительственного часа в Национальном Собрании лидер фракции “Eлк” Никол Пашинян задал вопрос об изменениях в стоматологической сфере, которые вызвали недовольство граждан.

“У меня под рукой находятся письма граждан, которые должны были пользоваться медицинскими услугами в рамках госзаказа. Они отмечают, что в настоящее время медучреждения отказываются их обслуживать, ссылаясь на то, что договоры о госзаказе до сих пор не заключены. Во-вторых, стоматологи протестуют против подключения к системе электронного здравоохранения, что, по их словам, приведет к дополнительным расходам в размере двух миллионов драмов в год”,- сказал Пашинян.

Депутат также поинтересовался, нет ли у Минздрава опасений, что вследствие этой политики сложится такая же ситуация, что и со стентированием сердца, когда многие граждане предпочитают делать операции на сердце в соседней Грузии.

Министр здравоохранения Левон Алтунян сказал, что в системе электронного здравоохранения зарегистрировано 1600 медучреждений, из которых 392 – стоматологические клиники.

“Какой бы пугающей ни была сумма в два миллиона, она не может превышать 1,5% от оборота. С другой стороны переговоры пока не завершены, и говорить о точности этих цифр в данный момент трудно. Что касается того, вырастут цены или нет, то, как вы знаете, для того, чтобы работать стоматологом, необходимо иметь минимальные санитарные условия, инструменты, компьютер, материалы”,- ответил министр.

Алтунян заверил, что регулярно встречается с руководителями работающих в рамках госзаказа медцентров, которые “гарантируют, что установленные в этом году суммы госзаказа позволят продолжать оказание этих услуг”.