Айк Барсегян подвергнут приводу по подозрению в ношении холодного оружия

Немногим ранее полицейские подвергли приводу режиссера передачи “SOS” Айка Барсегяна. После того, как полицейские подошли к Барсегяну, тот, находясь в прямом эфире Фейсбука, сделал видеозапись действий полицейских.

В видеозаписи беседовавший с режиссером полицейский сообщил, что у него на ремне есть некий металлический предмет. После непродолжительного диалога Барсегян был подвергнут приводу.

В беседе с Hetq.am начальник отдела информации и общественных связей Полиции РА Эдгар Джаноян отметил, что Айк Барсегян в настоящее время находится в Центральном отделении Полиции. По словам Джанояна, Барсегян был подвергнут приводу по подозрению в ношении холодного оружия.

Фото: Facebook.com