Четверг, 22 марта
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Организация концерта по случаю 100-летия Первой Республики и майских побед обойдется в 421 миллион драмов



Компания “Меццо продакшн” организует на площади Республики в Ереване большой концерт, посвященный 100-летним юбилеям Первой Республики и одержанных в мае 1918 г. героических побед.

На организацию концерта правительство выделит 421 млн драмов. Проект этого решения был утвержден на сегодняшнем заседании кабмина по предложению руководителя аппарата правительства Ваге Степаняна.

В проекте отмечается, что, учитывая объем предусмотренных мероприятий и отведенный на их организацию небольшой срок, “Меццо продакшн” получит грант без проведения тендера.


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