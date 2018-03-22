Шаварш Кочарян: “Отношения между Арменией и Евросоюзом переходят на более высокий уровень партнерства”

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило проект закона РА “О ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом и Европейской общиной атомной энергии”. Проект представил первый заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

По словам замглавы МИД, важность этого рамочного соглашения состоит в том, что двусторонние отношения Армении и ЕС переходят на новый, более высокий уровень партнерства, вместе с тем положения соглашения соответствуют обязательствам Армении в рамках иных международных структур.

Хотя соглашение было подписано 24 ноября 2017 г. в Брюсселе, оно полностью вступит в силу только после того, как последнее государство будет извещено о завершении внутригосударственных процессов. По словам Ш.Кочаряна, на данном этапе внтуригосударственные процессы завершены только в Эстонии.

Премьер-министр Карен Карапетян поинтересовался, с какими странами будет действовать безвизовый режим. Председатель Госкомитета туризма Зарине Зейтунцян отметила, что они работают с МИД в каждодневном режиме и регулярно представляют список тех стран, с которыми хотели бы упростить визовый режим.

Глава правительства поручил представить список стран, с которыми в этом году предусмотрено изменить визовый режим.