Четверг, 22 марта
Внутренная политикаПолитика

Парламент Армении созовет внеочередное заседание



По предложению министра юстиции Давида Арутюняна 23 марта будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания. Этот проект решения был утвержден на сегодняшнем заседании правительства.

На внеочередном заседании НС предусмотрено обсудить проекты законов о внесении дополнений и изменений в законы “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, “О референдуме”, “О государственной пошлине”, “О телевидении и радио”, “Об иностранцах”, “О защите экономической конкуренции” и др.


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