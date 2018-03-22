Приключения в Армении автомобилей с транзитными и иностранными номерами

В базе данных Дорожной полиции, а также в практике организаций, занимающихся проблемами дорожного движения, есть удивительные факты того, что происходило на дорогах Армении до применения административных штрафов к автомобилям с транзитными и иностранными госномерами.

Нарушения на 1,5 миллиона драмов за один день

После 1 января, когда Дорожная полиция начала штрафовать водителей автомашин с транзитными и иностранными госномерами, были зафиксированы случаи превышения скорости более 80 км/ч. Штраф составил 500 тыс. драмов. В другом случае водитель одной из машин с транзитными номерами за один день совершил нарушения на сумму 1,5 млн драмов. А штрафы за допущенные им же нарушения в течение нескольких дней составили 3,5 млн драмов.

Напомним, что требование о возбуждении административных производств на основе нарушений, зафиксированных камерами видеонаблюдения и спидометрами, было выдвинуто в первую очередь гражданским обществом. Организации, занимающиеся защитой прав водителей, а также водители-активисты на конкретных примерах показали необходимость в подобных шагах. После того, как Дорожная полиция дала ход этому требованию, в первые дни 2018 года многие водители, не зная об этих изменениях, допустили серьезные нарушения.

По положению на 6 марта в отношении владельцев машин с иностранными номерами было составлено 20 тыс. 74 акта, штрафы по которым составили около 5 процентов от общей суммы штрафов. 8.820 из 20.074 актов касались зарегистрированных в Армении автомобилей, 11.254 – автомобилей иностранных граждан. Общая сумма штрафов достигла 108 млн драмов.

В беседе с Hetq.am заместитель начальника Дорожной полиции Армен Хачатрян сообщил, что решения о правонарушениях предоставляются водителям-иностранцам при выезде из страны, а гражданам Армении – посредством почтового извещения или в ходе переучета автомобилей.



Армен Хачатрян

“До внесения этого изменения в отношении автомобилей с иностранными и транзитными госномерами только на основании данных спидометра составлялось в среднем 2500 актов в день. Данные камер видеонаблюдения не учитывались, так как администрирование не осуществлялось.

Сейчас, когда администрирование уже осуществляется, на основании данных спидометров и видеокамер составляется в среднем 500 актов о правонарушениях. Это уже положительный результат, так как наша цель – предотвращение правонарушений, а значит, дорожно-транспортных происшествий”,- отметил замначальника ДП.

По его словам, за этот период было зарегистрировано несколько нарушений, штраф по которым составляет 500 тыс. драмов.

На представленной здесь видеозаписи водитель автомобиля с российскими номерами допускает нарушение правил дорожного движения – совершает обгон в запрещенном месте, в результате чего происходит ДТП.

“Посмотрите, какая психология у водителей. Если они не знают, что в отношении них будет применен штраф, то обязательно превышают скорость. Мы даже при большом желании не имеем права отменять эти акты”,- сказал Хачатрян.

Ситуацией недовольны в основном крупные автоимпортеры, поскольку ввезенные ими автомобили накопили огромные суммы штрафов. Импортеры вступили в переговоры с представителями Дорожной полиции, пытаясь добиться отмены штрафов. Единственное, что смогли предложить сотрудники ДП, установить график уплаты штрафов.

Закрытые госномера: беда и спасение

Соучредитель общественной организации “Друг водителя” Сергей Каграманян в беседе с Hetq.am отметил, что в гражданском поле применение администрирования к автомобилям с иностранными и транзитными госномерами считается положительным шагом. Но они, по словам Каграманяна, начали использовать трюк, который в массовом порядке применяют водители автомобилей с местными номерами – закрывают куском ткани, лазерным диском, листом бумаги, другими подручными средствами номера машин и ездят как хотят.



Сергей Каграманян

“Полиции удалось решить проблему на краткосрочный период, но когда все узнали, что за нарушения будут подвергаться штрафам, начали закрывать свои номера. Если полиция не остановит эту практику, опасные проявления в дорожном движении будут продолжаться”,- отметил Сергей Каграманян.

“Эта порочная практика начала применяться после задействования камер видеонаблюдения и спидометров. До этого подобные нарушения не отмечались. Само по себе сокрытие номерного знака является административным правонраушением, и в случае его выявления применяется штраф. Дело в том, что если нарушения регистрируются аппаратурой, а не сотрудниками Дорожной полиции, то при составлении административного протокола возникают трудности. Размер штрафа – 10 тысяч драмов. Просто нарушений так много, что не все удается зафиксировать. Приходится проводить идентификацию”,- сказал Армен Хачатрян.

Замначальника ДП заметил, что данное правонарушение выодители совершают с учетом погодных условий. Осенью номерные знаки маскируют сухими листьями, зимой – снегом. Особенно “любят” закрывать номера автомобилей водители такси, которые в течение дня проезжают до 200 километров и часто привлекаются к штрафам. Таких автомобилей очень много на улице Абовяна, в районе станции метро “Еритасардакан”.

По словам замначальника ДП Армена Хачатряна, в ближайшее время в этом направлении будут осуществлены широкомасштабные мероприятия