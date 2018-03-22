Армения и Израиль избегут двойного налогообложения

Правительство Армении утвердило решение о ратификации Конвенции об исключении двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от налогообложения между правительством Республики Армения и государством Израиль”. Проект решения представил министр финансов РА Вардан Арамян.

“На данный момент подписаны, ратифицированы и вступили в силу соответствующие проекты закона с 46 странами. Недавно подписали также с Данией”,- сообщил министр.

Согласно принятому решению, предусмотрено ратифицировать Конвенцию об исключении двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от налогообложения, подписанную 25 июля 2017 г. между правительствами Республики Армения и Израиля.