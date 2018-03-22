Вице-мэр Еревана Давид Оганян расширяет площадь своего объекта на Вернисаже

В настоящее время на Вернисаже вновь ведется строительство. Рабочие цементируют участки между деревьями, часть газона уже ликвидирована, одно из деревьев взято в кольцо листами металлического шифера. В следующем году мы опять представим, какая часть зеленой зоны на Вернисаже захвачена чиновником.

Год назад, 17 апреля 2017 г.

Вот какой комментарий мы опубликовали год назад: “Мэр Еревана Тарон Маркарян, наверное, не в курсе того, что прямо сейчас его заместитель Давид Оганян ведет незаконное строительство на Вернисаже. Здесь все знают, что этот объект принадлежит Оганяну. Согласно предварительному проекту, за этим строением должна быть зеленая зона. Между тем в эти минуты происходит уничтожение этих нескольких метров зеленых насаждений.

В Ереване подобная практика стала уже привычной: возводят незаконные строения, которые потом узаконивают. Таков, по всей видимости, стиль работы столичного градоначальника. Вернисаж постепенно превращается в огромную площадку объектов питания. И в соответствии с установленным порядком владельцами этих торговых точек могут быть только чиновники, оформляющие свой бизнес на родственников или друзей”.

Сегодня, 22 марта 2018 г

Фото: Нарек Алексанян