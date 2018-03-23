Армения-Германия: торговля с европейским партнером номер один

Сегодня Германия является четвертым по величине торговым партнером Армении. Крупные торговые обороты наша страна имеет с Россией, Китаем и Швейцарией. Из стран Евросоюза торговым партнером номер один для Армении является Германия.

Последние десять лет торговый оборот между нашими странами достигал 300-400 млн долларов.

По данным Национальной статистической службы РА, в 2017 г. торговый оборот между РА и Германией составил 339 млн долларов, или 5,3% от общегодового торгового оборота.

За последние десять лет самый высокий показатель торговли между двумя странами был зарегистрирован в 2014 г., после чего начался спад. При этом в 2015 г. сократилисьобъемы как экспорта из Армении в Германию, так и импорта из Германии. Наша страна больше импортирует, чем экспортирует.

По данным 2017 г. удельный вес немецких товаров в экспорте Армении составлял 5,9%. По этому показателю Германия находится на пятом месте.

В 2017-ом из Армении в Германию было экспортировано товаров на сумму 132,5 млн долларов, что на 4,7% меньше, чем в 2016 г.

В Германию экспортируются руда и алюминиевая фольга

Армения продает Германии в основном медь, ферромолибден и алюминиевую фольгу. Указанные товары составляют львиную долю экспорта. В последние годы в небольшом объеме экспортируются одежда и другие товары.

Медная промышленность является одной из ведущих отраслейэкономики Германии, поэтому неслучайно, что эта страна импортирует в большом количестве руду из разных стран. Однако экономика страны диверсифицирована гораздо больше, и Германия, имеющая большой рынок, является крупнейшим импортером в мире. По данным Всемирного банка, численность населения этой страны превышает 82 миллиона, а по внутреннему валовому результату экономика Германии является четвертой в мире.

Список экпортируемых в Германию армянских товаров свидетельствует о том, что в этой стране они неконкурентоспособны.

В Армении действуют компании с германским капиталом. Одной из крупнейших совместных проектов ялвяется сотрудничество с немецкой компанией “Кронимет”. В середине 1998 г. группа компаний “Кронимет” вместе с армянским “Заводом чистого железа” создала совместное предприятие, которое занимается производством молибдена и ферромолибдена. В 2004 г. начались переговоры по вопросу приобретения акций Зангезурского медно-молибденового комбината. В начале 2005 г. сделка была заключена.

Как мы уже отметили, Армения больше экспортирует из Германии, нежели импортирует в эту страну. Список ввозимых в нашу страну немецких товаров довольно обширен и диверсифицирован. По данным Таможенной службы РА, Армения импортирует из Германии более 800 наименований товаров. В 2017 г. из Германии в Армению было доставлено товаров на сумму 206,5 млн долларов, что на 10,8% больше, чем в 2016 г.

К числу импортируемых немецких товаров с наиболее высокой таможенной стоимостью относятся легковые автомобили, лекарства, сыр, предметы быта, различная техника и др.

По данным 2017 г. в структуре импорта Армении доля Германия составляла 4,9%.

Примечательно, что входящим в первую пятерку торговым партнерам (на первом месте Россия, на пятом – Болгария) Армения продает в основном руду. Речь идет о Китае, Швейцарии, Германии и Болгарии. То есть если из перечня экспортируемых в эти страны товаров исключить руду, то показатели торгового оборота заметно снизятся, поэтому указанные страны считаются ведущими торговыми партнерами Армении. В число товаров с наиболее высокой таможенной стоимостью входят золото и молибден.

Германия занимает ведущее место и по объему инвестиций в экономику Армении. По данным Национальной статслужбы РА, с 1988-го по сентябрь 2017 г. Германия занимала второе место после России по объему инвестиций в армянскую экономику. В указанный период объем инвестиций составил 775 млрд драмов. Германские инвестиции осуществляются главным образом в горнодобывающую промышленность, производство металлов, одежды и другие сферы.

На снимке: посольство Германии вЕреване