Заседания правительства и совета старейшин Еревана будут проходить без журналистов: парламент принял законодательный пакет

Национальное Собрание обсудило во втором чтении представленный правительством пакет законопроектов “О структуре и деятельности правительства”. Основной докладчик, министр юстиции Давид Арутюнян отметил, что значительная часть предложений, выдвинутых депутатами в ходе обсуждения в первом чтении, принята.

Согласно одному из изменений, заседания совета старейшин Еревана будут освещаться в соответствии с тем порядком, который действует в парламенте.

Законодательный пакет предусматривает включение Службы государственной охраны в Службу национальной безопасности.

Депутат фракции “Елк” Эдмон Марукян подверг критике включение в один пакет не связанных друг с другом проектов, что, по его мнению, направлено на то, чтобы парламентарии не успели с ними ознакомиться.

Правительство отклонило предложение “Елка” опубликовать численность служащих войск полиции. По словам Давида Арутюняна, предложение оппозиционной партии представляет опасность.

Марукян возразил: эти данные нужны для уточнения того, сколько полицейских приходится на душу населения, чтобы Армения не превратилась в полицейское государство”.

Депутаты выразили обеспокоенность и тем, что в пакет законопроектов о структуре и деятельности правительства включен порядок проведения заседаний совета старейшин Еревана, которого во время первого обсуждения документа не было.

Марукян выразил убежденность, что эти изменения направлены на ограничение прав журналистов. Д.Арутюнян отметил: депутат не может представить какое-либо доказательство того, что работе парламенстких журналистов чинятся препятствия.

Сопутствующий докладчик, председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека Геворк Костанян в своем выступлении коснулся утверждений обществевнности о том, что Армения превращается в “страну суперпремьера”.

“Мы создаем должность не суперпремьера, а премьера, несущего абсолютную политическую ответственность перед своим народом и парламентом”,- заявил Костанян.

Депутат-республиканец коснулся также изменения в законе “О Ереване”, отметив, что работа парламента носит публичный характер, который журналисты обеспечивают, работая в специально отведенном для них месте. Аналогичная модель предусмотрена и для журналистов, работающих в совете старейшин столичной мэрии, сказал Костанян.

Между тем, по мнению Эдмона Марукяна, это изменение внесено для того, чтобы члены совета старейшин не могли по заявке пригласить кого-либо на заседание.

В ответ на это замечание министр юстиции заметил, что “демократия не означает вседозволенность”.

Проект был принят во втором чтении 63 голосами “за” и 26 “против”.

Напомним, что в соответствии с представленным пакетом законопроектов заседания правительства будут проводиться в закрытом режиме, и лишь какая-то часть по желанию премьер-министра может проходить при открытых дверях.