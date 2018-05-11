Первое поручение Никола Пашиняна: решить вопрос обеспечения квартирой Сержа Саргсяна

На сегодняшнем заседании правительства было внесено изменение в решение правительства 317-А от 29 марта 2018 г., которое касалось обеспечения жильем на правах собственности ушедшего в отставку президента РА Сержа Саргсяна.

Проект решения представил и.о. министра юстиции Давид Арутюнян. Он напомнил о том, что решением правительства от 29 марта находящееся на балансе ГНКО “Хозяйство особняков в Конде” определенное строение со своим земельным участком было предоставлено ушедшему в отставку президенту РА.

“На заседании 19 апреля 2018 г. премьер-министр Серж Саргсян поручил признать утратившими силу соответствующие пункты решения и предложил, чтобы ушедшему в отставку третьему президенту была выделена квартира последующим правительством, которое он не будет возглавлять. Сегодня он не возглавляет правительство. Думаю, поручение премьер-министра мы выполним, предложив принять этот проект”,- сказал Давид Арутюнян.

Этого вопроса коснулся и новоизбранный премьер-министр Никол Пашинян.

“Задача, на мой взгляд, проста. Имела место приватизация одного из правительственных особняков, и в результате дальнейших действий возникла необходимость аннулировать эту часть решения и найти такое решение, которые обеспечит предусмотренную законом гарантию. Я хочу поручить руководителю администрации премьер-министра Эдуарду Агаджаняну в месячный срок представить предложение о предоставлении гарантий обеспечения Сержа Саргсяна квартирой в установленном законом порядке. Необходимо в течение месяца найти решение и обеспечить установленные законом гарантии”,- сказал Пашинян.

По завершении заседания премьер, обращаясь к членам правительства, отметил: “В таком составе мы встречаемся в последний раз. Желаю всем успеха. Успешной работы желаю и вновь формируемому правительству”.