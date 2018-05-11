Среда, 23 мая
ՕбществоПраво

Левон Ераносян будет освобожден от должности заместителя начальника Полиции РА



Решением премьер-министраа Никола Пашиняна заместитель начальника Полиции РА, командующий войсками полиции Левон Ераносян будет освобожден от занимаемой должности. Об этом по завершении заседания правительства сообщил журналистам премьер-министр.

На вопрос, будет ли Ераносян привлечен также к ответственности, Н.Пашинян ответил: “Те виды наказания, которые входят в полномочия премьера, при наличии оснований будут применены. Что касается других аспектов вопроса, то я уже говорил, что не могу быть судьей, следователем, прокурором”.  

Касаясь своего решения о назначении бывшего замначальника полиции Еревана Валерия Осипяна начальником Полиции РА, Никол Пашинян отметил: “Понятно, что ни одно решение о назначении начальника Полиции не было бы воспринято однозначно. Следовательно, согласно законодательству РА, в должности начальника Полиции должен быть назначен кто-то из сотрудников действующих систем полиции”.


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Комментарии (2)
1. Stepan17:43 - 11 мая, 2018
Dear editor, Mr. Yeranosyan is not the head of the military police. He is the head of the police troops. Military Police is subordinate to the defense ministry.
2. Anush07:13 - 23 мая, 2018
Dear Stepan, thank you, corrected.
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