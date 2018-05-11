Левон Ераносян будет освобожден от должности заместителя начальника Полиции РА

Решением премьер-министраа Никола Пашиняна заместитель начальника Полиции РА, командующий войсками полиции Левон Ераносян будет освобожден от занимаемой должности. Об этом по завершении заседания правительства сообщил журналистам премьер-министр.

На вопрос, будет ли Ераносян привлечен также к ответственности, Н.Пашинян ответил: “Те виды наказания, которые входят в полномочия премьера, при наличии оснований будут применены. Что касается других аспектов вопроса, то я уже говорил, что не могу быть судьей, следователем, прокурором”.

Касаясь своего решения о назначении бывшего замначальника полиции Еревана Валерия Осипяна начальником Полиции РА, Никол Пашинян отметил: “Понятно, что ни одно решение о назначении начальника Полиции не было бы воспринято однозначно. Следовательно, согласно законодательству РА, в должности начальника Полиции должен быть назначен кто-то из сотрудников действующих систем полиции”.