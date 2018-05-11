Н.Пашинян: “Блок “Царукян”, разумеется, войдет в состав правительства”

“Будет сформировано правительство согласия, а не коалиционное”,- сказал сегодня на встрече с журналистами по завершении заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян.

На вопрос, какие портфели получит блок “Царукян”, Пашинян ответил “Мы должны найти наилучшие кадровые решения, и блок “Царукян”, разумеется, войдет в состав правительства”.

Касаясь участия в новом кабмине АРФ Дашнакцутюн, премьер отметил, что обсуждения с этой партией все еще продолжаются.

Журналистов также интересовало, останется ли на своем посту министр диаспоры Грануш Акопян. Премьер ответил отрицательно. Касаясь деятельности самого министерства, Никол Пашинян отметил: “В данный момент мы не собираемся вносить изменения в структуру министерства, однако отношения с диаспорой представляют огромную важность, и мы сделаем все возможное, чтобы это министерство не только действовало в рамках сохранения диаспоры, но и превратилось в важное звено содействия репатриации”.

На вопрос о высказанном первым президентом Левоном Тер-Петросяном мнении о том, что в парламенте премьера поддерживает меньшинство, что затруднит принятие законодательных проектов, поскольку невозможно все время оказывать давление с помощью улицы, Никол Пашинян сказал:

“Пока есть общественная поддержка, она будет полноценно использоваться с целью развития страны. Как только этой поддержки не будет, в тот же момент я перестану быть премьером”.

Никол Пашинян еще раз подчеркнул необходимость проведения внеочередных парламентских выборов в самые сжатые сроки.